¿Quieres aumentar tus ventas? Seis consejos para hacer crecer tu negocio en 2024

De las muchas visitas a terreno que hace Guillermo González, gerente de la División Comercial de Transbank, hay una que recuerda con especial detalle. En Alto Hospicio conoció a una emprendedora que fabricaba y vendía tablas para cóctel y que solo se manejaba con efectivo. González le preguntó entonces si le gustaría utilizar medios de pago electrónicos.

-Sería un sueño, pero es imposible que yo ocupe eso, porque es muy difícil -respondió ella.

-¿Usted sabe mandar fotos por WhatsApp? -preguntó el ejecutivo.

-Pero claro, soy la reina de publicar, la reina de mi familia, soy la administradora de los grupos.

Los seis consejos que entrega Guillermo González están basados en su propia experiencia conversando e identificando las distintas necesidades de las pymes.

-Si usted es capaz de hacer eso, le aseguro que va a ser capaz de ocupar esta máquina -agregó Guillermo González.

Desde entonces, esta artesana también es la reina de las transacciones. Tiene una maquinita MPOS y vende mucho más.

Al estar conectando con pequeños y medianos comercios, Guillermo González ha podido tomarle el pulso al desarrollo de las pymes. Y también ha podido identificar cuáles son las principales necesidades que hay que resolver para aumentar ventas y crecer. Aquí entrega seis valiosos consejos para lograrlo.

1. Digitalizarse es clave para entrar al mercado

Lo primero que identificó el representante de Transbank es que digitalizarse es una de las más importantes. Y el primer paso para ello son los pagos electrónicos.

“Desde mi punto de vista, tienen un papel trascendental. De hecho, es un papel clave en algunos casos. Es de entrar o no entrar al mercado”, explica el ejecutivo.

Una de las razones es que el débito es el medio de pago favorito de los chilenos, según la última Encuesta Nacional de Uso y Preferencias del Efectivo, del Banco Central.

Afortunadamente, hoy la tecnología de pagos electrónicos es para todos. Cualquier emprendedor que quiera contratar una maquinita solo necesita tener su rut y una cuenta para recibir sus depósitos.

“Hoy, un minimarket que partió quizá como un almacén de subsistencia ha ido creciendo, arrendó la casa de al lado, empezó a ser un poquito más grande y tiene la misma tecnología y las mismas herramientas que el gran retail de este país”, señala Guillermo González.

Con Transbank, tanto el gran comercio como el pequeño emprendedor pueden acceder al mismo servicio y al mismo precio. “Es una cancha pareja”, agrega.

2. Un buen plan de negocios: fundamental

Como gerente comercial y académico, Guillermo González considera importantísimo que las pequeñas y medianas empresas tengan un plan de negocios.

Uno de los elementos cruciales deben contemplar tiene que ver con identificar cuál es la necesidad que el emprendedor busca satisfacer con sus productos y servicios y cómo logra rentabilizarlo. En este esquema, el emprendedor debería describir concretamente lo que ofrece, su funcionamiento y cuáles son los beneficios que aporta a sus clientes.

Otro consejo dice relación con estructurar el modelo de negocios. “Recomiendo que identifiquen el proceso y sus partes clave, desde los insumos, elaboración, producción, comercialización, distribución y postventa. Esto es una cadena de valor, y entenderla ayudará a optimizar procesos, reducir costos y asegurar el valor que se entrega cada etapa”, dice el ejecutivo de Transbank.

Por último es fundamental que el plan de negocios tenga números, porque racionaliza el proceso. Es preciso preparar un plan con los costos, las utilidades esperadas y establecer metas de crecimiento a corto, mediano y largo plazo.

“Entender cuánto es la venta que tengo que hacer. Si no le das seguimiento, si no tuviste un plan previo, no conseguirás llegar a todas las proyecciones. O sea, la venta, tener la visión de entender la parte comercial, es fundamental”, explica Guillermo González.

“Hoy día existen ecommerce de todos los tamaños que están vendiendo a todo el mundo con una tecnología Webpay, que es equivalente a la que pueda tener un world class en Chile”, dice Guillermo González.

“Cómo proyecto cuánto voy a vender y cómo voy por ese cumplimiento, con qué equipo, cuántas personas, cómo va a ser el modelo de pago de ese proceso comercial. Son variables claves que se tienen que identificar en una estrategia comercial”, añade.

3. ¿Sabes (y conoces) bien a quién le estás vendiendo?

“Es muy importante conocer al público objetivo y el valor que les entregas con tus soluciones. Se pueden hacer focus group, entrevistas o utilizar herramientas de inteligencia artificial.

Asimismo, estudiar las tendencias del mercado, qué empresas hacen lo mismo, y también si existen otras que puedan ayudar como proveedores y agregar valor al negocio”, explica Guillermo González, quien también señala que es importante aprender a “pensar como mercado”, en el sentido de comprender que no estás vendiendo solo para alguien como tú, con tus gustos, sino que estás vendiendo para un público general y variado.

4. Gestiona tu año como si cada día valiera oro

El desafío de las pymes está en cómo visualizar el tiempo. “Lo que me ha tocado en mi experiencia con las distintas fundaciones de emprendimiento, con los distintos aceleradores en los cuales hemos trabajado, es que según cómo ellos proyectan su año, los que la tienen muy clara tienen resultados impresionantes. Tienen crecimientos súper acertados de acuerdo a lo que tenían proyectado. Por lo tanto, tienen una visión de decir: este año voy por 300, el que viene voy por 800 y eso está dentro de un orden, de una seguridad, de un ecosistema donde ellos tienen el control para cumplir el pronóstico”, comenta.

5. Ten una sólida estrategia de ventas

En este sentido, los productos y servicios de Transbank facilitan la estrategia comercial, porque el incorporar los pagos electrónicos es el primer paso para brindar una experiencia de compra personalizada a los clientes, de modo de recibir los pagos con los medios que ellos utilizan.

Otras estrategias de ventas efectivas son subirse al carro del ecommerce y del marketing digital, porque vender por comercio electrónico o redes sociales es incorporar un canal digital de ventas adicional a tu negocio.

6. No le temas: ocupa la inteligencia artificial a tu favor

El ejecutivo aconseja aproximarse a la inteligencia artificial. “Lea un poco, estudie un poco, vea a qué se refiere, porque muchas veces es mucho más simple de lo que las grandes palabras o los grandes conceptos dicen en el titular”, indica.

Entre los beneficios que esta puede aportar están el automatizar procesos repetitivos y aumentar así la eficiencia. Tareas como hacer posteos para redes sociales o mailings para clientes, por ejemplo. Al mismo tiempo se puede utilizar el análisis de datos para fidelizar a los clientes al conocer sus preferencias y también para mejorar la toma de decisiones y así identificar nuevas oportunidades de negocio.

De la mano de estos tips, el ejecutivo proyecta un exitoso año.

“Lo que visualizamos con mucha fuerza es que va a existir un gran crecimiento. 2023 fue un año de nuevos emprendimientos. Nuestra base de clientes que usan la maquinita creció un 70%. Parte importante de este número corresponde a clientes del segmento micro, pequeñas y medianas empresas. Vemos para este año una cifra de la misma magnitud de cara al crecimiento. Vamos con todo este 2024″, concluye.