A dos días del 144° aniversario del Día de las Glorias Navales, cuatro integrantes de la Armada se vieron involucrados en la muerte de Milton Domínguez, un migrante colombiano en situación de discapacidad, que vivía en las calles de Iquique.

El crimen quedó registrado en las cámaras de seguridad de las calles Simón Bolívar y Eleuterio Ramírez. El registro audiovisual muestra a Milton Domínguez, siendo golpeado en distintas partes del cuerpo. Uno de los marinos, lo golpeó en la cabeza con las muletas que Domínguez utilizaba para movilizarse, pues le faltaba una de sus piernas. Finalmente, la víctima falleció en el Hospital de Iquique en torno a las 10.00 am, a causa de un traumatismo craneoencefálico cerrado, compatible con golpe con objeto contundente.

Con el pasar de las horas, cuatro integrantes de la Armada fueron detenidos por su vinculación con el crimen y tres de ellos fueron dados de baja. El 21 de mayo, el comandante en jefe de la Armada, almirante Juan Andrés de la Maza abrió la ceremonia de conmemoración de las Glorias Navales, mencionando el crimen. “Como marinos repudiamos este tipo de hechos y no representan baja ningún punto de vista la conducta de más de 25 mil hombres y mujeres que conformamos la Armada de Chile”, dijo.

Sobre el cuarto detenido que aún no había sido dado de baja comentó: “Mañana teniendo el resultado de la audiencia, si el hombre efectivamente es un cuarto implicado va a tener la misma sanción que los anteriores. Nosotros, en ese sentido, no vamos a esconder la cabeza como una avestruz”.

A un año del crimen: en qué está el caso de los marinos imputados por el homicidio de una persona en situación de discapacidad en Iquique

El 22 de mayo, el Juzgado de Garantía de Iquique determinó que los cuatro imputados quedasen en prisión preventiva, por los 120 días que fijó como plazo de investigación. Asimismo, el tribunal prohibió difundir las identidades y rostro de los imputados. Al día siguiente, el cuarto involucrado en el crimen fue dado de baja.

Sin embargo, la investigación aún no ha terminado y a un año del homicidio de Milton Domínguez, la justicia aún determinado de forma definitiva las responsabilidades por su muerte.

Uno de los últimos hitos fue el cambio de medida cautelar de tres de los imputados. El pasado 16 de febrero, la Corte de Apelaciones de Iquique revocó la resolución que mantenía la prisión preventiva de tres acusados, y la sustituyó por las medidas cautelares de arresto domiciliario, arraigo nacional y prohibición de comunicación entre los co-imputados. La medida cautelar del cuarto imputado, de iniciales S.M.P.N. no fue revocada, por lo que continúa en prisión preventiva.

Según se indica en la resolución, el tribunal tuvo a la vista la prognosis de pena de los imputados para cambiar la medida cautelar.

Durante la audiencia, además, la defensa de uno de los imputados presentó un informe técnico criminalístico, que analiza las imágenes captados por las cámaras en la madrugada del crimen. El informe da cuenta de un conflicto previo entre un grupo de civiles -que habría estado vinculado a la víctima- y los cuatro imputados. Según el informe, el grupo habría intentado asaltar a uno de los marinos. La segunda parte del análisis desglosa la participación de cada uno de los imputados en las agresiones propinadas a la víctima.

“Los registros visuales analizados permiten establecer como autor directo de las lesiones causantes de esta muerte a S.M.P.N. quien infiere un total de 24 golpes de alta intensidad con las propias muletas de la víctima y otros de distinta intensidad”, concluye el informe presentado por la defensa de uno de los imputados.

En conversación con La Tercera, José Antonio Villalobos, abogado de uno de los imputados, asegura: “La intervención que tiene mi representado es distinta a la del autor material del hecho. La Fiscalía habla de una especie de concierto previo para provocar la muerte de alguien, lo que es totalmente distinto a la figura que se aprecia en los antecedentes fílmicos”.

“Lo que razonó la Corte, de forma unánime, es que las intervenciones son distintas y que probablemente como no hay una figura de homicidio calificado, sino que de homicidio simple, las intervenciones de cada uno de los que decretó la libertad y en particular de mi representado, son conductas distintas que pueden significar tal vez un reproche penal, pero no en la configuración de una autoría, por ejemplo”, añade Villalobos.

Se espera que en las próximas semanas se amplíe el plazo de investigación.