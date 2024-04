Conoce las ventajas de usar el link de pago para aumentar tus ventas

Hace varios años, cuando la química Cristina Acuña aún no imaginaba siquiera cofundar su startup IdeaTec, con la cual vende pinturas sustentables hechas en base a residuos de plumavit, conoció los links de pago. Quería asistir a un congreso en Brasil, pero tenía que pagar por adelantado, desde Chile. Reticente a entregar los números de su tarjeta de crédito, solo se atrevió a hacer el pago cuando le enviaron un link para ingresar sus datos y pudo realizar la transacción con éxito.

Esa experiencia se guardó en el fondo de su mente y regresó mucho tiempo después, cuando en IdeaTec querían vender una mercadería a un precio distinto al listado en su página web ¿Cómo hacer el cobro, a través de qué plataforma? Pensó que quizás la tecnología que había conocido por aquel congreso podía estar disponible en el país. Llamó a Transbank, compañía de medios de pago que la había acompañado desde los inicios de IdeaTec, y le confirmaron que podía habilitar el link de pago en unos pocos pasos.

Cristina Acuña, cofundadora de la premiada startup chilena IdeaTec.

Un link de pago Webpay.cl es un producto de Transbank que no requiere conocimientos técnicos, es muy fácil de implementar, y está pensado para recibir pagos electrónicos cuando no tienes un sitio web. Por lo mismo, se ha transformado en el favorito para cobrar con seguridad a través de mail, WhatsApp o redes sociales. No tiene costo de afiliación o mantención, solo se paga la comisión por las transacciones exitosas y además, es personalizable. Se puede incorporar el logo, la descripción del negocio y la información de contacto del comercio.

Desde esta primera experiencia, IdeaTec comenzó a usar intensivamente su link de pago Webpay.cl. “Mucha gente lo prefiere, porque es cómodo”, explica Cristina. Permite pagar altos montos, sin las restricciones que aplican los bancos. Sirve para cobrar cuando existe esa diferencia de precios entre las condiciones entregadas por la empresa y el sitio web, pero también permite pagar en cuotas.

“El link es súper importante para las pymes. Te da la oportunidad de dar crédito sin que uno se haga responsable de esa deuda, sino que en el fondo lo está dando la tarjeta de crédito de la misma persona. Pueden pagar en todas las cuotas que quieran”, agrega Cristina Acuña, quien también comenta que además de pagar con débito, crédito y prepago, el link te permite usar Onepay, la billetera digital de Transbank, que ya tiene registrados los datos de la tarjeta y hace la operación aún más simple.

Paola Ledezma, gerenta de la División Productos e Innovación de Transbank.

Desde Transbank, Paola Ledezma, gerenta de la División Productos e Innovación, afirma que “desde nuestro propósito de conectar personas y negocios a través de soluciones innovadoras y flexibles para aportar al crecimiento del país, Link de Pago Webpay.cl es una plataforma tecnológica que permite a emprendedores y comercios, incorporar pagos electrónicos y digitalizar sus negocios de manera simple y sin costo alguno”.

La ejecutiva agrega que “al utilizar este tipo de solución, los emprendedores no solo comienzan a aceptar pagos con tarjeta, sino que también aumentan sus ventas, incorporan un canal de venta adicional y entregan facilidad, conveniencia, rapidez y seguridad a sus actuales y nuevos clientes. Para los usuarios, Webpay es sinónimo de seguridad, considerando que la marca ha sido reconocida a nivel país como una marca ciudadana según estudio de la empresa Cadem”.

Link de pago Webpay. Foto: Chocale.cl.

Un catálogo listo

Nataly Vera se enamoró del link de pago Webpay.cl en la pandemia. Su tienda llamada Paper Geek, a través de la cual vende artículos de papelería y textil de temática geek, es decir, películas de terror, animé y dibujos animados, entre otros, se movía principalmente en ferias a las cuales postulaba. “Empecé a replantear mi negocio, no tanto en lo que vendía, sino en cómo lo vendía”, cuenta Nataly.

De profesión diseñadora industrial, echó mano a sus conocimientos sobre estudios de mercado hasta dar con un nuevo modelo de negocio: “Me fui reestructurando para vender de forma 100% online”. Dedicada a redes sociales y usando intensivamente WhatsApp en su versión web, pudo crear links con Webpay.cl para todos sus productos y crear su propio catálogo. “La plataforma para generar el link es muy fácil. Pensé que me iba a costar un poco asignarlos al producto, pero no. Además, el hecho de que existiera un catálogo Transbank me ayudó a generar el mío”.

Nataly Vera, creadora de la tienda Paper Geek.

El catálogo Transbank lo puede crear cualquier usuario en su portal de clientes. En una interfaz intuitiva y amigable se ingresan los productos y se les asigna su respectivo link. Luego, se escogen los artículos que se quieren incluir y esa selección se descarga en forma de catálogo imprimible. Cada producto trae además su propio código QR para que los potenciales clientes lo escaneen con su celular. “Esto también te ayuda a llevar un inventario”, dice Nataly, quien, desde que adoptó esta forma de cobrar a fines de 2021, ha aumentado un 300% sus ventas.

“Para la gente es mucho más confiable. Poder pagar a través de una plataforma que ya conocen, que es Webpay, y también sentirse seguro de que en realidad están comprando algo y no sólo transfiriendo a una persona”, declara la emprendedora.

La versión impresa de un catálogo creado en la plataforma Webpay.cl

Paola Ledezma, en tanto, complementa lo dicho por Nataly, asegurando que “el link de pago de Transbank acepta pagos con todas las tarjetas de crédito, débito y prepago, da la facilidad de pagos en cuotas y también acepta pagos con código QR de nueve importantes billeteras digitales, tales como Onepay, Banco de Chile, Scotiabank, Itaú, BCI, Santander, Mach, Bci Líder y AbcVisa. Con esta solución de pagos nadie se puede restar a ser parte del ecosistemas de pagos digitales”.

Más medios de pago, más ventas

Liliana Reyes es socia, directora y CEO en Continuum HQ, una consultora de tecnología especializada en el mundo financiero, de la salud y la transformación digital, experta en medios de pago. Como usuaria del transporte público, durante este verano en un traslado de Viña del Mar a Santiago necesitó con urgencia que la empresa de buses hubiera tenido implementado el sistema link de pago, pues se les cayó el sistema y ella no tenía efectivo para pagar el pasaje.

“Las soluciones alternativas las personas no las ven, porque nos quedamos en el mundo presencial”, dice Liliana, y detalla que “está el POS, que es el dispositivo donde yo paso la tarjeta, pero existe una versión digital de eso que se llama Webpay.cl”. En su experiencia con el bus, Liliana se dio cuenta de que hay confianza en los sistemas disponibles para pagos digitales, porque los otros pasajeros reclamaban una solución de esta naturaleza. Para ella, el problema se habría resuelto con un link disponible en un QR.

Liliana Reyes, socia, directora y CEO en Continuum HQ.

“Cuando adoptan medios de pagos digitales que funcionan bien, que los usuarios valoramos, eso también ayuda al negocio a vender más. Los desafíos son conocer las soluciones existentes. La mayor parte cree que hay que adoptar desarrollo, pero no es así”, señala la experta.

Además de todos los beneficios que se han mencionado por usar este medio de pago, Liliana subraya el tema de la seguridad: “El comercio tiene menos efectivo en la caja; por lo tanto, eso disminuye la probabilidad de que si te roban, se lleven el dinero”, destacando la mayor rapidez que hay para llevar el proceso de cuadratura de caja.

Por otro lado, el comercio podrá descargar un reporte de ventas del link de pago, lo que le permitirá hacer una mejor planificación. “Al disminuir el tiempo que se le dedica a hacer estas actividades, este puede ser empleado en acciones más estratégicas, que agreguen valor al negocio”, sostiene Liliana Reyes.

Finalmente, Paola Ledezma explica que “desde Transbank hemos impulsado continuamente el desarrollo del e-commerce en el país, a través de soluciones para los distintos tipos de comercios, independiente su tamaño y nivel de desarrollo. Los emprendedores que están comenzando a vender por internet prefieren el Link de Pago Webpay.cl, mientras que también tenemos distintas alternativas para negocios que necesiten integrar un carrito de compras, recibir pagos recurrentes o incluso invisibles. Entre ellas podemos destacar Webpay Plus, Oneclick, Transacción Completa y PatPass”.