A Jim Carrey solo le interesaría regresar como Ace Ventura con Christopher Nolan como director

Jim Carrey quiere retirarse de la actuación tras Sonic the Hedgehog 2 o al menos eso que lo que planteó recientemente. Pero como este tipo de prácticas y declaraciones no son algo nuevo en el mundo del espectáculo, ya hay quienes se preguntan qué sería necesario para que el actor participe de otra película o realice una nueva versión de sus clásicos.

En ese sentido, durante una entrevista con E! News, Carrey fue consultado sobre si estaría dispuesto a retomar algunos de sus papeles anteriores. El actor no quiso entregar un “no” definitivo, sin embargo, señaló que lo único que podría convencerlo de apuestas como un retorno de Ace Ventura sería una gran idea y la participación de un director como Christopher Nolan.

“Creo que después del hecho, cuando han pasado muchos años, a menos que una persona genial, un director, un autor, venga a ti con una visión completamente nueva de lo que está pasando, ya sabes. Si Chris Nolan viniera a mí y me dijera: ‘Quiero que Ace Ventura sea real y quiero hacer algo, ya sabes, algo más interesante...’, entonces podría escuchar”, dijo Carrey. “Pero en su mayor parte, ya sabes, después de cierto tiempo ya no hay una sola célula en tu cuerpo que sea esa persona, por lo que terminas simplemente imitando lo que hacías en los viejos tiempos y la inspiración original no está ahí”.

La idea de una película de Ace Ventura comandada por Christopher Nolan sin duda se presta para imaginar cómo sería una apuesta de ese tipo, pero claramente es algo muy poco probable y más bien parece un recurso de Carrey para remarcar que tendría que aparecer un proyecto muy especial para suspender su planificado retiro de la actuación.