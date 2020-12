A Richard Donner no le gustan las películas donde los superhéroes “son oscuros, están tristes y enojados”

Richard Donner es el responsable de una de las películas de superhéroes más queridas y valoradas de la historia: Superman (1978). Pero aunque esa cinta frecuentemente es apuntada como un referente para las producciones de superhéroes que abundan durante estos días, el director no ve con buenos ojos a todas las apuestas en ese terreno que se están desarrollando en estos momentos.

En une extensa entrevista con The Telegraph sobre su carrera, Donner fue consultado sobre sus impresiones ante la popularidad que viven actualmente las películas de superhéroes.

Ante todo, el directo comenzó reconociendo que le gustaba ver a las apuestas bien hechas. “Cuando las ves bien hechas, según mis estándares, es muy satisfactorio”, dijo Donner (vía IndieWire). “Estoy muy feliz y orgulloso cuando las veo. Cuando se hace mal, es una gran decepción”.

Bajo ese criterio Donner valoró a películas como Wonder Woman (2017), no obstante, el director también comentó que no le agradan las denominadas apuestas “oscuras” con este tipo de personajes.

“Hay tanta gente que hace que los superhéroes sean cínicos, es deprimente”, señaló el director. “Cuando son oscuros, están tristes y enojados consigo mismos y con el mundo, no lo encuentro entretenido. Creo que hay suficiente realidad para eso. Acabamos de tener más de cuatro años de eso. Creo que anhelamos lo contrario”.

Con ese reparo obviamente podrían asumir que a Donner no le gustan películas como las de Zack Snyder, sin embargo, el director de Superman aseguró que no conocería al responsable de Man of Steel y aunque no está al tanto con todo lo que pasó con el lanzamiento del Snyder Cut y las comparaciones que eso generó con lo que vivió él con Superman II, cree que “es maravilloso” que el responsable de Batman vs Superman pueda lanzar su película.

Así, mientras Donner no apuntó contra ninguna película de superhéroes en particular, durante la misma entrevista también le preguntaron por los comentados dichos de Martin Scorsese respecto a que las películas de Marvel eran como “parques de entretenciones”.

“Bueno, me gustaría poder hacer una de esas atracciones de parques de entretenciones”, bromeó Donner. “El problema es que muchas veces en nuestra industria vemos que cuando la lente técnica está disponible, se usa totalmente de manera incorrecta. Pero al mismo tiempo, de vez en cuando ves una historia maravillosa en una de estas películas”.

Donner actualmente tiene 90 años y planea dirigir una nueva película de Arma Mortal.