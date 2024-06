Russell Crowe asegura sentirse “incómodo” con la producción de Gladiador 2

El actor Russell Crowe (60) ha manifestado sentirse “incómodo” con la producción de la segunda parte de la afamada película Gladiador, dirigida por Ridley Scott y que él mismo protagonizó en el año 2000, interpretando al general romano Máximo Décimo Meridio.

24 años después, Ridley Scott está filmando una secuela concentrada en la historia de Lucius, el sobrino del sádico emperador Cómodo (Joaquin Phoenix), quien era admirador de Máximo e incluso fue salvado por este.

A pesar de que su personaje muere en la película original, por lo que es difícil que vuelva a aparecer, Crowe ha sido consultado por esta nueva película. Recientemente compartió algunas impresiones, durante una charla con el programa Kyle Meredith With...

Y en su opinión, Crowe no fue precisamente optimista. “Me siento ligeramente incómodo con el hecho de que estén haciendo otra —porque, por supuesto, estoy muerto y no tengo voz en lo que se hace”, señaló. “Pero un par de cosas que he oído me hacen pensar: no, no, no, eso no está en el viaje moral de ese personaje en particular. Pero no puedo decir nada, no es mi lugar, estoy bajo tierra. Así que veremos cómo resulta”.

“De una manera curiosa, reflexiono: la edad que tenía cuando hice esa película y todas las cosas que vinieron después, las puertas que esa película me abrió a mí”, agregó Crowe. “Esto es siendo puramente honesto: hay definitivamente un toque de melancolía, un toque de celos”.

Eso si, en otras entrevistas ha señalado estar harto de que le pregunten por Gladiador 2. “Deberían pagarme por la cantidad de preguntas que me hacen sobre la maldita película en la que ni siquiera aparezco. No sé nada del reparto, no sé nada del argumento (...) En ese mundo, estoy muerto, a dos metros bajo tierra. Y ya está”.

Gladiador 2, será protagonizada por Paul Mescal (Aftersun) en el papel de Lucius. El reparto incluye a Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, además de Connie Nielsen (Lucila, la madre de Lucius) y Derek Jacobi (Senador Gracchus) quienes son los únicos que retomarán sus roles de la película original. Se espera el estreno para noviembre de 2024.