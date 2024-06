¿Habrá segundo show? ¿Por qué en el Monumental? Cinco preguntas para entender el regreso de Paul McCartney a Chile

*¿Por qué el regreso de Paul McCartney será en el Estadio Monumental y no en el Estadio Nacional?

“¡Volveremos! volvermos a hacer shows para ti y vamos a pasar un gran momento, vamos a rockanrolear, vamos a armar una gran fiesta, así que ven, acompáñanos ¡Chile!”, anunció Sir Paul McCartney en un video revelado esta mañana en que confirmó su esperado regreso al país, como parte del tramo sudamericano de su gira Got Back.

De todas sus visitas anteriores a Chile, esta es la primera vez que el ex Beatle se presentará en el Estadio Monumental. El debut en 1993 fue en el Estadio Nacional; en 2011 repitió en el mismo recinto de Ñuñoa; solo en 2014 cambió, con fecha doble en el Movistar Arena; y 2019 nuevamente en el principal coliseo deportivo de la capital.

En rigor, la elección del recinto de Pedreros (con capacidad de 47 mil espectadores para su regreso), tiene que ver con la disponibilidad de fechas. “En la fecha que Paul McCartney tenía disponible para venir a nuestro país, el Estadio Nacional estaba ocupado con un evento inamovible. Y para poder tenerlo en Chile, esa era la fecha. Además, es súper especial porque es un recinto que le faltaba a Paul”, apunta Rafaella Fornazzari, media Manager de DG Medios a Culto.

¿Por qué en cancha de pie?

En las últimas visitas de Paul McCartney a Chile, la distribución del público contaba con las habituales asientos en graderías y otros tantos en la cancha, atendiendo que buena parte del público es familiar y personas mayores. Pero en esta ocasión, el show tendrá una diferencia, y es que será completamente de pie en el área de cancha (dividida en tres zonas).

Desde DG Medios explican esta novedad a Culto. “Queremos que el regreso de Paul McCartney a nuestro país sea el más puro estilo rock and roll, queremos tener una fiesta, no solo un concierto, gozar, saltar, bailar y pasarlo bien”, explica Rafaella Fornazzari.

Un dato a considerar, y que se repite entre los productores de conciertos, es que habitualmente las canchas completas de pie permiten ingresar mayor cantidad de público, puesto que con las sillas la capacidad baja de inmediato al menos en 4.000 a 5.000 personas. En el caso del Monumental, para los conciertos con cancha completa ha superado las 40.000 personas; como por ejemplo, en el pasado show de The Cure en el país (noviembre de 20203) la organización estimó la asistencia en un total de 42.000 personas.

¿Podría haber un segundo show de Paul McCartney en el país?

Además de la fecha en Santiago, Paul McCartney anunció otras presentaciones en Sudamérica. Se suman pasadas por Uruguay, en el Estadio Centenario de Montevideo (1 de octubre); Argentina, en el Monumental de River Plate (5 de octubre) y el Estadio Mario Kempes de Córdoba (23 de octubre); y en el Perú, con un show en el Estadio Nacional de Lima (27 de octubre).

Pero la perspectiva de una eventual fecha sold out, y que además pueda ser la última gira del legendario músico, hacen flotar la pregunta de una posible segunda fecha en el país. Desde DG Medios señalan al respecto. “No está conversado un segundo concierto. Ahora, siempre pasa con estos conciertos tan grandes que nos gusta ver primero la reacción del público, pero esta parte sudamericana del Got Back está súper apretada de fechas, está difícil. Entonces, son varios los factores que influyen en la decisión de un segundo concierto”, explica Rafaella Fornazzari. Por ahora no está en el horizonte la segunda fecha, pero tampoco sería descabellado pensar en otro espectáculo del inglés.

¿Cómo es la venta de entradas?

Las entradas para ver a Paul McCartney de regreso en Chile saldrán a la venta en tres tandas. Hay dos preventas exclusivas; una con un 20% de descuento solo para clientes Entel, otra para clientes Scotia o pagando con tarjetas Scotia. Esta se habilitará desde el martes 18 de junio a las 11.00 horas.

Luego, el jueves 20 de junio, se habilitará por 24 horas una preventa exclusiva para los afiliados de la Caja Los Andes. En tanto, la general comenzará el viernes 21 de junio a las 11.01 horas. Todas las modalidades disponibles a través de Ticketmaster.cl

El precio de las entradas, sin el cargo por servicio, va desde los $58.000, en los codos en tribuna Magallanes, $80.000 cancha general, a $250.000 en el pit más cerca del escenario.

¿Cómo son los shows del tour Got Back?

El Got Back Tour, la gira con que Paul McCartney volvió a los escenarios tras la pandemia del coronavirus, arrancó en abril de 2022 en Estados Unidos.

Ya había tenido un paso por Brasil a fines del año pasado y en general se trata de conciertos de larga duración, que se extienden por casi tres horas con sets que incluyen 36 canciones. En los shows en Brasil, el músico presentó sets en que arrancó con temas como A Hard Day’s Night, Can’t Buy me Love y Junior’s Farm. Por cierto repasa varios clásicos de The Beatles, como Let it Be, aunque también viaja a otros más desconocidos, como She’s a Woman. Cierra con los fragmentos finales de Abbey Road, además de un tramo de puro rock and roll con Helter skelter y Birthday.