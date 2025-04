La dura respuesta de ANFUCULTURA a los descargos de la Seremi de culturas de Magallanes

La Asociación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes (ANFUCULTURA), dio a conocer su reacción a la entrevista que la seremi de Culturas de Magallanes, Carolina Herrera Toro, concedió a Culto.

Según un comunicado de la organización, Herrera, cuestionada por “prácticas antisindicales, acoso y maltrato que tienen procesos disciplinarios abiertos (...) falta a la verdad comprometiendo la honra de nuestra organización y de sus socios/as”.

El organismo aborda algunos puntos específicos. Entre estos, al caso de su socio Juan Igor Monje, quien no fue considerado en la provisión de cargos, según aseguran, por su condición de dirigente sindical.

Consultada por Culto, la seremi defendió la decisión. “La razón por la que no obtiene el cargo y queda fuera de la convocatoria es porque él presentó un certificado de experiencia laboral manipulado maliciosamente, que no era real. Hay una investigación sumaria en curso, por eso yo remití los antecedentes al nivel central, porque el documento claramente contiene cosas que no son reales. Él no tenía la experiencia que señala ni los años, ni el personal a cargo”.

En su réplica, ANFUCULTURA asegura que la autoridad “omitió mencionar que ésta fue sobreseída por la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, Jimena Jara Quilodrán, mediante la resolución 723 del 26 de marzo del año en curso, es decir, la investigación concluyó que no era efectivo que hubiera presentado documentación alterada o falsa en el concurso por un cargo o que haya tenido un comportamiento ‘malicioso’“.

Por ello, aseguran que la seremi, con sus palabras, “denosta públicamente la imagen e integridad de un funcionario, socio y dirigente que cuenta con la validación y el respeto de todo su entorno, con el único fin de deslindar su responsabilidad en un procedimiento en el que ella no respetó los protocolos establecidos”.

Además, la organización se refirió a la denuncia por Ley Karin que se presentó contra la seremi, la que aseguran fue acreditada en diciembre de 2024 por la Mutual de Seguridad.

“Es la Mutual de Seguridad quien certifica el daño por ley Karín, que en cumplimiento de la normativa, la resolución del organismo administrador debe ser incorporada en el expediente de la investigación sumaria vinculada a la Señora Carolina Herrera por maltrato laboral, que la propia Mutual ya certificó como accidente laboral mediante la resolución 5693876 del 16 de diciembre del 2024, y que en acta de atención de la funcionaria afectada, se acreditó como ‘maltrato verbal de parte de jefatura por observaciones realizadas a la evaluación del desempeño’”.

En la entrevista con este medio, la seremi se refirió a la mentada denuncia. “En efecto, hay una denuncia que se presenta a la Subsecretaria de la Cultura y Artes con fecha 27 de diciembre se dicta una investigación sumaria por esos hechos. Esa investigación sumaria no se acoge al protocolo de ley Karin y se inicia como una investigación sumaria común y corriente, como una investigación sumaria a la que estamos acogidos todos los funcionarios públicos, de acuerdo al Estatuto Administrativo vigente. Esta investigación está en curso, no ha salido la resolución”.

Por lo mismo, Herrera señaló que marcar esa acusación como Ley Karin ya no corresponde. “A mí me parece muy irresponsable que se salga afirmando cosas respecto de un proceso que está en curso. Así que eso es lo que es cuanto puedo señalar al respecto. Yo espero tener a la brevedad los resultados de esa investigación”.

En su comunicado, ANFUCULTURA cierra sobre la idea que han planteado desde las primeras denuncias, referida a la idoneidad de la seremi. “Rechazamos los cuestionamientos y descalificaciones que realizó contra ANFUCULTURA por cumplir nuestra tarea como sindicato, los que evidencian aún más la falta de idoneidad de esta autoridad para asumir su propio rol como autoridad política y administrativa del MINCAP en la región y lo equivocado que estuvo el Presidente de la República al entregarle esta responsabilidad”.