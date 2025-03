Seremi de las Culturas acusada por Ley Karin se defiende: “Jamás hubo un maltrato, tengo confianza en ser sobreseída”

Fue el pasado lunes 24 de marzo cuando el directorio nacional de Asociación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, presentó un nuevo requerimiento ante la Contraloría General de la República, denunciando “malas prácticas” ejecutadas por la seremi de Culturas de la Región de Magallanes, Carolina Herrera Toro (FA).

En rigor, la situación que detalla la organización es por el incumplimiento del plazo investigativo de dos sumarios abiertos contra la autoridad, quien asumió el cargo en diciembre de 2023, por lo que se pide mayor celeridad. Y además plantearon: “¿Acaso estas investigaciones no avanzan por la amistad entre la señora Herrera y el Presidente Gabriel Boric? Queremos creer que esto no es así” señaló el presidente de ANFUCULTURA, Jorge González San Martín.

Hay dos situaciones que marca la asociación gremial: la supuesta intervención de la Seremi durante el proceso de provisión de cargos en la Región de Magallanes, en perjuicio del funcionario de la subsecretaría y dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, Región de Magallanes y Antártica Chilena, Juan Igor Monje. Según se acusa, a este no se le consideró para un puesto de Profesional de Fomento de las Culturas y las Artes, solo por su condición de dirigente sindical.

Carolina Herrera Toro, seremi de las Culturas de la región de Magallanes

La otra situación tiene que ver con una denuncia a la seremi vía Ley Karin. Se le acusa de un supuesto maltrato ejercido contra una funcionaria. Según se señala desde la organización gemial, esta fue acreditada como cierta por la Mutual de Seguridad, y calificada como accidente laboral en la resolución 3579 del 27.12.2024.

Pero desde la mentada seremi, se detalla a Culto que aquella denuncia no se acogió al protocolo de Ley Karin y actualmente se está investigando como una investigación sumaria común y corriente, con sus correspondientes plazos.

Carolina Herrera, es administradora pública de profesión. Según consta en la información disponible en línea, ejerció, desde el año 2011, en la Contraloría General de la República. También se desempeñó como fiscalizadora financiera de la Unidad de Control Externo, supervisora financiera reemplazante y fiscal sumariante en la Unidad Jurídica de la Contraloría Regional.

En charla con Culto desde la Región de Magallanes, la autoridad asegura estar tranquila y confía que la investigación sumaria en curso va a demostrar su total inocencia. Aclara además su vínculo con el presidente Boric, defiende su gestión, asegura que tiene un buen trabajo del equipo de la seremía y señala que las denuncias se gatillan a partir del descontento de algunos funcionarios con su evaluación administrativa.

-Una de las denuncias que menciona ANFUCULTURA, detalla que usted no consideró a Juan Igor Monje para un cargo, solo por su condición de dirigente sindical. ¿Fue así? ¿Cuál fue la razón por la que no se le consideró?

CH: La razón por la que no obtiene el cargo y queda fuera de la convocatoria es porque él presentó un certificado de experiencia laboral manipulado maliciosamente, que no era real. Hay una investigación sumaria en curso, por eso yo remití los antecedentes al nivel central, porque el documento claramente contiene cosas que no son reales. Él no tenía la experiencia que señala ni los años, ni el personal a cargo. Aclaro que todos estos procesos son llevados desde el nivel central.

-¿Y qué rol jugó entonces?

CH: El único rol que yo jugué en eso fue ser parte de una comisión de entrevistadora. Yo fui parte de una comisión entrevistadora, porque yo no tomo la decisión de quién llega a esa instancia, ni tampoco tomada la decisión de quién se queda con el cargo, finalmente. Él queda fuera de este concurso por esa presentación de certificados falsos. Hay una investigación sumaria en curso, entiendo que no se ha terminado. Y yo presté declaración también, porque yo fui la denunciante, pero también presté declaración producto de ese certificado falsificado.

-O sea, en este caso sí se ha citado a declarar a los involucrados...

CH: Sí, yo fui convocada a declarar, me imagino que a todos los involucrados también. Fue entre diciembre del año pasado y enero de este año, no hace tanto.

-¿Cuál es su versión respecto a la acusación por Ley Karin en su contra por maltrato a una funcionaria? Entiendo que esta situación fue acreditada por la Mutual de Seguridad.

CH: En primer lugar, quiero aclarar que la Ley Karin no la determina Mutual de Seguridad. Ya, eso tiene que haber un procedimiento. Cada servicio tiene sus propios protocolos para la aplicación de esto. Así que decir que hay una resolución de la Mutual indicando eso, no es así. En efecto, hay una denuncia que se presenta a la Subsecretaria de la Cultura y Artes con fecha 27 de diciembre se dicta una investigación sumaria por esos hechos. Esa investigación sumaria no se acoge al protocolo de ley Karin y se inicia como una investigación sumaria común y corriente, como una investigación sumaria a la que estamos acogidos todos los funcionarios públicos, de acuerdo al Estatuto Administrativo vigente. Esta investigación está en curso, no ha salido la resolución. Por tanto, difícilmente podemos emitir algún juicio respecto de eso, porque todavía está en investigación. A mí me parece muy irresponsable que se salga afirmando cosas respecto de un proceso que está en curso. Así que eso es lo que es cuanto puedo señalar al respecto. Yo espero tener a la brevedad los resultados de esa investigación.

-¿Y qué le genera a usted haber sido denunciada por Ley Karin, considerando que el feminismo es una de las banderas con las que asumió el gobierno?

CH: O sea, me genera preocupación porque yo estoy de cargo del servicio. Por otra parte, también estoy tranquila porque yo sé que no he cometido ningún acto que pueda ser susceptible de ser acogido por Ley Karin. Y yo tengo plena certeza de que no he cometido esos actos, de que lo que ocurrió fue una diferencia de opiniones. Jamás hubo un maltrato, jamás ha habido faltas de respeto, jamás hubo un grito, jamás hubo ninguna situación que constituyera una vulneración a una ley que como gobierno hemos impulsado, y créeme que lo tengo muy presente. Yo no he cometido ese tipo de falta. Tengo plena confianza de que la investigación sumaria va a salir sobreseída.

-¿Qué responde a lo que planteó el directorio de ANFUCULTURA de que estos sumarios no avanzan por la cercanía que usted tiene con el presidente, Gabriel Boric?

CH: Quiero partir diciendo que los procedimientos se han atendido de acuerdo a la normativa del Estatuto Administrativo. Yo te puedo comentar que en el Ministerio de las Culturas hay investigaciones sumarias que han durado más de un año. Por tanto, no veo cuál sea el excesivo retraso que denuncia el gremio. Estamos hablando de una investigación de investigación sumaria que se inició a fines del año, prácticamente el último día hábil de 2024. Quiere decir que han pasado un poco más dos meses de investigación, tampoco es un plazo tan descabellado, considerando los plazos que por lo general toman este tipo de investigación. Si tú buscas cuánto en promedio dura una investigación sumaria, estamos hablando de tres meses hacia arriba. Entonces, no veo cuál sea el excesivo tiempo que se ha tomado el ministerio. Ahora, sí hay un malentendido de que se cree que esto fue acogido por Ley Karin, que tiene plazos mucho más acotados, pero solo en caso de que califique como Ley Karin, que no es el caso. Por tanto, esta investigación sumaria, tiene los plazos que le corresponden a una investigación sumaria.

-¿Pero tiene un vínculo previo con el Presidente Boric? ¿Lo conocía con anterioridad?

CH: A ver, nosotros militamos en el mismo partido con el presidente. Nos conocemos, por supuesto, de antes de que él fuera Presidente de la República. Y a mí me parece de toda lógica que un Gobierno escoja a sus personas de confianza, de acuerdo a la idoneidad de la edad del cargo. Yo soy administrador público de profesión, tengo los diplomados en calidad del servicio público. Entonces, no veo qué es lo que se trata de establecer ahí. Yo encuentro sumamente malintencionado señalar que no se estén realizando los procedimientos adecuados por una supuesta amistad, porque el Ministerio de Culturas ha realizado todos los procedimientos de acuerdo al estatuto, entonces no logro identificar cuál sería el vínculo que se trata de establecer, en realidad.

Foto: Aton Chile.

-¿Y no siente que esa cercanía con el Presidente le juega en contra al momento de evaluar su gestión?

CH: No, por supuesto que no. Nosotros tenemos una excelente gestión como Secretaría Regional Ministerial. Vengo llegando a una jornada de seremis en Santiago y tenemos súper buenos resultados. Eso es demostrable, con cifras, con números, con porcentajes. Magallanes está dentro de las tres regiones que tienen mejor ejecución presupuestaria, hemos llegado con los programas a todas las comunes de la región. Tenemos un súper buen desempeño y yo también tengo una muy buena percepción del equipo de trabajo de la seremi. Los equipos están trabajando muy bien y vuelve a salir este tema. No es que haya nuevos hechos, son los mismos hechos, los funcionarios denuncian que no se han atendido a tiempo, según la percepción de ellos, cosa que yo no concuerdo, porque creo que los plazos están dentro de lo debido.

-Me dice que el equipo trabaja bien y que tiene resultados, es lo que usted ve, pero en ANFUCULTURA señalan que hay otras personas que dicen lo contrario; apuntan a que usted tiene un estilo autoritario y hay un mal ambiente ¿Cómo se entiende que haya visiones tan distintas de la misma gestión?

CH: Uno puede decir muchas cosas de cualquier persona, pero esas cosas hay que demostrarlas. Y yo te puedo decir dos cosas respecto a eso. En el servicio hay dos gremios y hay personas que no están asociadas. Incluso, se me acercaron funcionarios y funcionarias del mismo gremio que denuncia, diciéndome que ellos no tenían ni idea de estas acciones y que no estaban de acuerdo con ellas. Entonces, quiere decir que no hay una representación de todos los funcionarios de la seremía como se ha tratado de establecer.

Lo segundo: cuando te hablo de un buen clima laboral, te hablo de que yo voy a todos los departamentos, todos los días. Yo me muevo mucho, porque necesito trabajar con todos los encargados, con todas las personas que componen el servicio. Y por tanto, yo estoy en las oficinas, voy a una oficina, voy a otra, voy a administración, voy a ciudadanía. O sea, estoy en todas las áreas trabajando directamente con los funcionarios. Entonces, sería imposible que ocurriera ese tan mal clima laboral que se trata de establecer. La última celeberación que tuvimos, fue el del Día Internacional de la Mujer, el día 7 de marzo. Tuvimos una jornada, un encuentro muy cortito, un desayuno, y los funcionarios participaron todos. Entonces, quedo un poco sorprendida que se establezca que hay un clima laboral deteriorado, o que prácticamente yo no hablo con los funcionarios. Además, yo trabajo en la puerta abierta, eso es algo que he hecho desde siempre. Entonces, no sé cuáles son los objetivos de decir este tipo de cosas. Pero insisto, esas cosas hay que demostrarlas. Todos los correos electrónicos, todas las comunicaciones que yo tengo con los funcionarios, vía las plataformas que tenemos para comunicarlas, todas son siempre en el ámbito del respeto, siempre considerando la opinión de las y los funcionarios, jamás tomó decisiones sola, siempre pregunto a los equipos y de eso sí que yo tengo respaldo. Siempre considero la opinión de los equipos, que por supuesto tienen más experiencia que yo en el área puntual de su trabajo, jamás tomo decisiones de manera autoritaria o encerrada.

Carolina Herrera Toro, seremi de las Culturas de la región de Magallanes

-¿Por qué cree entonces que surgen estos cuestionamientos?

CH: La verdad, me llama la atención. Yo puedo entender, porque es parte de los derechos funcionarios reclamar si tú sientes que no se están llevando adelante los procedimientos como tú crees que se deberían hacer. Yo lo encuentro totalmente legítimo y es parte de los derechos funcionarios, no tengo nada que decir de eso. Pero también siento que no se está contando la versión completa de los hechos. Yo te diría que lo que detona esto es el proceso de calificaciones del año 2024, cuando un grupo muy pequeño de tres personas quedan disconformes con sus notas. De ahí empiezan a surgir estas comunicaciones vía prensa, porque te hago el punto de que a mí el gremio jamás se ha reunido conmigo...

-¿El gremio no le ha pedido reunirse a conversar con usted?

CH: El gremio nunca me ha pedido una reunión. El gremio no ha aceptado las reuniones a las que yo los he convocado. Los convoqué a una, me confirmaron asistencia tres veces a esa reunión y luego me suspendieron sin previo aviso, indicando que los asociados no habían aceptado. Sin embargo, los asociados acá a nivel regional, no tuvieron esa opción de manifestarse. Entonces, la verdad es que no sé, pero de todas maneras yo nunca les he cerrado la puerta. De hecho, lo último que les dije: bueno, cuando ustedes se quieran reunir, aquí voy a estar, me hablan. Pero prefirieron hacer todo esto vía prensa.

Cuando hablan del todo, hablan a nombre de unos pocos funcionarios que quedaron disconformes con su calificación funcionaria. Entonces, ahí yo siento que es cuando empieza a ocurrir esto y a tratar de generar conflictos. Y estas comunicaciones vía prensa, que yo insisto, las considero súper irresponsables, pero no por mí, las considero irresponsables porque emitir juicios en base a algo que se está investigando, eso me parece poco regular.

-¿Cuándo se dieron a conocer las calificaciones?

CH: En octubre, a fines de octubre del año pasado. En noviembre se hace el proceso y la retroalimentaciones ocurrieron las primeras semanas de diciembre. Por eso te digo que se detona en ese contexto, porque la funcionaria que hace la denuncia tuvo una calificación que no es óptima, porque su trabajo no es óptimo. Y yo creo que eso no es responsable, porque también he sabido de que anteriores autoridades u autoridades de otros servicios les ponen a todos calificación máxima por evitarse el problema. Yo soy administrador público de profesión. Por tanto, estoy preparada académicamente para no hacer eso, justamente. Y ojo, yo planteé las calificaciones y tuve una reunión de retroalimentación con todos y todas, planteándolo como opciones de mejora. Siempre se ha puesto: se sugiere mejorar estos procedimientos, siempre con un ánimo propositivo, porque mi interés no es perjudicar a los funcionarios, mi interés es que desarrollemos todos en nuestra labor de manera lo más óptima posible para sacar el servicio adelante. Ese es mi objetivo.

-ANFUCULTURA dialogó con el delegado presidencial de la región y con la subsecretaria Jimena Jara por las denuncias. ¿Ellos han hablado con usted? ¿La han contactado para hablar por las acusaciones?

CH: O sea, cuando ocurrieron, claro, no ahora. Porque ahora no hay nada nuevo. Ahora se hace una presentación a Contraloría, pero son por los mismos hechos ya ocurridos. Y por supuesto que yo soy la que me comunico con mi superiores jerárquicos, que es el delegado presidencial y la subsecretaria Jara. Yo me comunico con ellos y yo les informo de lo que me había enterado por la prensa. Esto fue en el mes de diciembre, cuando ocurre el hecho que ellos denuncian, soy yo la que me contacto con mi superior es jerárquico, porque es lo que corresponde. Yo estoy sujeta a una evaluación permanente del desempeño de mi cargo y, por tanto, tenía que dar las explicaciones antes que me las pidieran. Yo no voy a esperar que me las pidan. Antes de que me las pidieran, las puse un conocimiento de ellos. Y, por supuesto que ellos me conocen, conocen mi desempeño profesional, conocen mi calidad humana y que, por tanto, ellos también están a la espera de que los procedimientos avancen en la confianza que uno deposita en las personas a su cargo.

-¿Qué le manifestaron ellos al respecto?

CH: Nada, que hay que esperar los procedimientos, que ocurran los procedimientos y una vez que tengamos esos resultados, vamos a poder hacer una evaluación o emitir un juicio. Pero hay que ser responsables con eso. No se puede salir a decir cosas o a zanjar cosas cuando están los procedimientos abiertos.

-Toda esta situación ¿la ha llevado a usted a hacerse alguna revisión personal? ¿Alguna autocrítica sobre cómo ha llevado el cargo?

CH: Sí, por supuesto. Es algo que las autoridades, y yo espero, que todos estemos en la misma sintonía de estar constantemente autoevaluándonos autocuestionándonos. Creo que esto hay que hacerlo siempre, por la responsabilidad del cargo, sobre todo, de saber si uno ha actuado bien. Somos un Gobierno progresista y, por tanto, creo que con mayor razón tenemos el deber de preguntarnos a diario sobre nuestros actos. Ahora, respecto a esto, como te digo, por supuesto que he analizado la situación, la he evaluado, la he conversado con distintos funcionarios y funcionarias que me han expresado directamente palabras de apoyo, de saber que ese tipo de situaciones no son constitutivas de la denuncia que se presenta. Y por tanto, sí, yo creo que uno empieza a analizar qué cosas se podrían hacer mejor. De pronto es importante dejar trazabilidad de las cosas que uno hace. Porque lo que único que vale, finalmente, es lo que uno puede demostrar. Entonces, yo creo que también me ha servido a mí para crecimiento profesional.