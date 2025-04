“Lo que yo hacía no cambiaba nada”: Val Kilmer y su mala experiencia como Batman

Tim Burton no estaba seguro de realizar un nuevo filme de Batman tras sus dos películas exitosas (Batman, 1989; y Batman regresa, 1992), pero la compañía Warner Bros pensaba diferente y contactó al cineasta Joel Schumacher para que dirigiera una secuela de las dos anteriores, una tercera película de la franquicia. Pese a que este quería hacer una precuela, finalmente aceptó y Burton quedó trabajando como productor de la película. Es la cinta que conocemos como Batman forever.

La apuesta por el filme era tal que se buscó un elenco de primera línea, con Tommy Lee Jones, Nicole Kidman y Jim Carrey en los papeles principales. Pero faltaba el actor que se pusiera el traje del hombre murciélago. Michael Keaton fue quien lo hizo en las primeras películas. Sin embargo, ahora la producción decidió apostar por otro intérprete y fue Val Kilmer quien recibió la llamada.

En el documental Val (2021) se relata que Kilmer estaba en África cuando su representante le informó que lo estaban buscando para el papel de Batman. Lo curioso es que precisamente en ese momento estaba investigando una cueva de murciélagos. Su reacción fue de júbilo.

“Estaba anonadado y no podía creerlo, más que nada porque acababa de explorar una cueva de murciélagos remota (...) Era una señal”, dice el relato de Kilmer. “Todo niño sueña con ser Batman. Batman es un superhéroe sin poderes. Es un tipo normal, pero hace cosas increíbles usando su intelecto y los increíbles artefactos que inventa. Todo niño sueña con ser Batman, porque en realidad es posible ser él”.

Como era el papel soñado, Kilmer aceptó de inmediato, y se lanzó con entusiasmo a la aventura de ser Bruce Wayne / Batman. Pero no todo sería miel sobre hojuelas.

El problema principal fue el traje tipo armadura que usa Batman. Simplemente, a Kilmer se le hizo un suplicio lidiar con eso. “Según los estándares de Hollywood, Batman es el máximo protagónico y un sueño hecho realidad. Acepté el papel sin siquiera leer el guión -dijo el actor en el documental-. Pero todo el entusiasmo infantil que tenía fue destrozado por la realidad del batitraje. En él apenas puedes moverte y la gente tiene que ayudarte a ponerte de pie y a sentarte”.

“Tampoco puedes escuchar nada y después de un tiempo la gente deja de hablarte, es muy solitario. Fue una lucha para mí conseguir una actuación más allá del traje y era frustrante hasta que me di cuenta de que mi papel en la película era simplemente aparecer y pararme donde se me decía”.

De hecho, lo que más lo frustró es que los actores Tommy Lee Jones (Dos Caras) y Jim Carrey (Acertijo) pudieron tener mucha mejor performance actoral al estar más liberados y no constreñidos en un traje. “Actores como Tommy Lee Jones tuvieron la oportunidad de lucirse y también Jim Carrey”, dijo Kilmer. “Era enorme. Creo que lo que yo hacía no cambiaba nada. Intenté ser como un actor de telenovelas. Del modo en que miraba a Nicole (Kidman). Cuenten cuantas veces puse mis manos en mis caderas. No sé cómo se les ocurrió este estilo de actuación, pero parece que fueron a la escuela de telenovelas”.

Incluso, en una entrevista al New York Times contó un episodio ocurrido durante la grabación que lo terminó de desalentar. Un día, el millonario empresario estadounidense Warren Buffett y sus nietos visitaron el set de rodaje de Batman forever. A Kilmer le llamó la atención que a los nietos que no les hizo demasiada ilusión conocerlo. Lo único que querían era jugar con su traje, con los objetos, ponerse la máscara y subirse al batimóvil. Ahí Kilmer tiró la toalla y terminó por desafectarse del personaje. “Por eso es tan fácil que haya cinco o seis Batmans. Esas películas no van sobre Batman. Batman no existe”.

Tras el estreno de Batman forever, que tuvo críticas mixtas, Joel Schumacher convocó nuevamente a Kilmer para hacer la cuarta parte, Batman y Robin. Sin embargo, esta vez Kilmer tenía entre sus manos el guión de El santo, así que rechazó volver a ponerse el traje. Nunca más.