Paul McCartney vuelve a Chile: se presentará en octubre en el Estadio Monumental

El músico vivo más importante e influyente de la actualidad vuelve al país. A los 81 años y con una agenda en vivo aún activa, Paul McCartney ya resolvió su quinto paso por Chile, luego de sus históricas visitas de 1993 en el Estadio Nacional; 2011 en el mismo recinto de Ñuñoa; 2014 con fecha doble en el Movistar Arena; y 2019 nuevamente en el principal coliseo deportivo de la capital.

Esta vez retornará como parte de la gira Got Back, la que comenzó el 28 de abril de 2022 en Spokane, Estados Unidos, en una vuelta a la carretera tras el paréntesis pandémico.

Se trata del mismo periplo que a fines del año pasado ya pasó por Latinoamérica, con fechas en México y Brasil, pero que obvió otras plazas de la región. De hecho, en su última escala de 2023, el 16 de diciembre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, la prensa y los fanáticos especularon con un eventual adiós de los escenarios, con un lapidario punto final que difícilmente lo tendría otra vez ante audiencias multitudinarias.

Paul McCartney

Nada de eso. En la última parte de este 2024, el ex Beatle desplegará una importante gira por Sudamérica que ya tiene fecha en Chile: será el viernes 11 de octubre en el Estadio Monumental. Es la primera vez que el músico se presenta en el reducto perteneciente a Colo Colo.

En un mensaje compartido por los encargados de su venida, la productora DG Medios, el inglés se dirigió a su fanaticada local y dijo: “¡Dije que volvería! La banda y yo estamos encantados de reunirnos a finales de este año. El público siempre ha sido fantástico en Chile, como en ningún otro lugar del mundo. Nos vemos pronto chicos”.

Las entradas y las localidades

¿Y cómo se podrán adquirir los boletos para la nueva pala de Sir Paul por Santiago?

Desde este martes 18 de junio a las 11.00 horas, habrá una preventa exclusiva con un 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotia.

El jueves 20 de junio, Caja Los Andes tendrá una preventa exclusiva para sus afiliados. Esta modalidad no incluye descuentos.

La venta general comenzará el viernes 21 de junio a las 11.01 horas.

Todas las modalidades estarán disponibles a través del sistema Ticketmaster.cl

Eso sí, habrá otra novedad en relación con sus conciertos anteriores en Chile. El sector de cancha no tendrá sillas y -pese a que estará dividido en distintas ubicaciones- sólo se habilitará para público de pie.

Sólo se permitirá un máximo de cuatro entradas por transacción y habrá una sola oportunidad para renominar.

Ve aquí los precios:

¿Qué show trae a Chile?

El espectáculo de Got Back es un repaso generoso de casi tres horas y un promedio de 36 canciones por casi todas sus épocas, desde la obvia reverencia a sus años medulares en The Beatles, hasta sus días de éxito setentero en Wings y sus adultez en solitario.

Por ejemplo, en las recientes fechas de su recorrido, el inicio lo fue alternando entre A hard day’s night y Can’t buy me love, ambas de 1964, pleno período de conquista global de la Beatlemania: en cualquiera de ambos casos, queda claro que la travesía hacia el pasado será pura emoción.

Luego pasan algunos hits de Wings como Junior’s farm o Letting go, para desembocar nuevamente en la épica de los Fab Four con la enérgica She’s a woman. Fue uno de los tracks que Paul contaba décadas sin mostrar en vivo y que decidió incluir en esta gira.

El viaje sigue por Got to get you into my life, Let me roll it (con el ya tradicional coda de Foxy lady, de Jimi Hendrix) y Getting better. Pero quizás el pasaje donde abraza su pasado más formativo viene con In spite of all the danger, la primera grabación que hizo junto a John Lennon y George Harrison, en 1958 y cuando aún se llamaban The Quarry Men. Es el mismo registro casero que el mundo conoció recién en 1995 como parte de la saga de discos Anthology.

Después viene Love me do, el primer gran éxito de The Beatles, el que simboliza los años de despegue y expectativa, cuando se trasladaron a Londres y ya contaban con Ringo Starr entre sus filas.

¿Más homenajes a sus camaradas? Claro, como parte de los minutos más emotivos de la cita. Sobre la mitad suena Here today, dedicada a John Lennon -a quien presenta como “mi hermano John”-, cantada sobre una plataforma y sólo acompañado de su guitarra, con su voz frágil retumbando por cada uno de los estadios por donde se ha presentado. Es, de hecho, el tema que escribió en 1982, diseñando un diálogo imaginario entre ambos, estremecido aún por el asesinato de Lennon dos años antes.

Sobre a parte final viene I’ve got a feeling, con las pantallas proyectando secuencias del propio Lennon cantando sus fragmentos del tema, en imágenes capturadas del show en la azotea del edificio Apple Corps en 1969. El McCartney real se suma a la interpretación y se genera un dueto virtual imposible: John en una pantalla y Paul sobre el escenario vuelven a cantar juntos. Amigos hasta el final y más allá. El epílogo sigue siendo feliz.

En el cierre, aparecen composiciones tan diversas como Birthday, Helter skelter y la apropiada The end para el adiós definitivo.

Todo secundado por su banda más duradera de su trayectoria: Paul “Wix” Wickens (teclados), Brian Ray (bajo/guitarra), Rusty Anderson (guitarra) y Abe Laboriel Jr. (batería). Además, también aterrizará con otros músicos de acompañamiento: los Hot City Horns, quienes dotan de mayor musculatura a varias de sus interpretaciones, integrados por Mike Davis (trompeta), Kemji Fenton (saxos) y Paul Burton (trombón).

Paul McCartney, en el tramo final de su carrera, apuesta a seguir sorprendiendo y despuntando vigencia. Único en su especie.