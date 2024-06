Presidenta de Sidarte responde a Claudia Pérez por dichos en torno a Daniel Jadue: “Ella no participa en nada, yo no la vi más”

El caso Archifarp también ha generado distintas reacciones en el mundo cultural. El pasado martes, el Sindicato de Actrices, Actores, Trabajadores de las Artes Teatrales de Chile, más conocido como Sidarte, publicó un comunicado en solidaridad con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, “tras la inédita e insólita resolución de la medida de prisión preventiva que ha decretado en su contra el tribunal de primera instancia”, según dice el texto.

Precisamente, la sede de Sidarte en la región Metropolitana se encuentra en la comuna liderada por el político del Partido Comunista. “Desde que el Alcalde Jadue administra la gestión municipal (…) hemos recibido su constante apoyo en materias concretas, que son fruto de una voluntad política particular que caracteriza a un proyecto social de liderazgo en administración municipal considerando a las artes y las culturas como bastiones sustanciales del desarrollo social y humano de una comuna”, continúa el escrito.

Comunicado de SIDARTE | Instagram

Ana María López, actriz y directora artística de la compañía de teatro El Riel —que actualmente trabaja en la obra Con un pensamiento en la arena—, es la actual presidenta del nuevo directorio de Sidarte, desde el pasado 22 de marzo.

Además, integran la directiva el fundador de la plataforma Teatro SUR, el director y dramaturgo Ernesto Orellana, como vicepresidente y parte de la comisión de comunicaciones; Alan Arce, actor y director de la compañía Teatro Accidental, en el rol de director; y el actor y Consejero Nacional de Artes Escénicas, Marcelo Saavedra Carmona, como secretario general.

Consultada por Culto, Ana María López, aclara que este comunicado nació de una consulta a los miembros activos del sindicato, un grupo que alcanza solo las 200 personas, de un universo de 1.700 socios inscritos que pagan las cuotas.

“Esto surge de la comisión política que tiene Sidarte, donde están representados muchos socios. Fue un comunicado que se consultó a las bases que están participando, no a los que pagan las cuotas no más, sino a la gente que está realmente participando, se hizo una consulta a filiales, y de ahí salió esta declaración”, indica la dirigente.

Las aclaraciones surgen luego de que la actriz Claudia Pérez se manifestara en contra del comunicado, a través de redes sociales. La también directora de teatro, socia del sindicato y quien fue emblemática presidenta de la agrupación por seis años, publicó en sus historias de Instagram el siguiente texto: “No me parece adecuado que el @sindartessindicato emita comunicados partidistas, que NO representan a todas y todos sus asociados y asociadas. Recordemos que somos un sindicato, no un partido político”.

Asimismo, agregó en un comentario: “Conocí al alcalde en una actitud misógina y prepotente con colegas del Sindicato y no estoy de acuerdo con que emitan un comunicado gon la vez (sic) de quienes no estamos de acuerdo”, redactó.

Al respecto, la actual presidenta de Sidarte, Ana María López, indica que la socia Claudia Pérez forma parte del grupo inactivo del sindicato. “Ella fue dirigente hace varios años. Yo también era dirigente y trabajé con ella, pero después yo no la vi más. Ella trabajó en la Ley de Artes Escénicas, fue una socia bastante valiosa, pero hace mucho tiempo que nosotros no la vemos. No participa en nada, solamente tiene sus cuotas al día y, si ella quisiera estar en la comisión política, podría estar, es una cosa que es libre”, profundiza López.

“Hasta el momento, el único problema ha sido Claudia, yo lamento que lo tome así, como que es partidista, me da mucha pena que lo haga. No aceptamos que digan que esto es partidista, porque esa comisión es grande y hay de miembros de filiales. Esa comisión la componen 12 personas que fueron elegidas en asamblea, ellos comentan esto (la idea del comunicado) y se hace la consulta a los socios participantes de Sidarte. Pasó por varias manos. La única persona que ha hablado ha sido Claudia”, agrega.

Consultada por Culto, la actriz Claudia Pérez prefirió no dar declaraciones.

El origen del comunicado

Sobre el origen del comunicado en apoyo a Daniel Jadue, Ana María López explica que nace a raíz de la gratitud que sienten hacia el líder comunal. “Esto no es solo de una directiva. Nosotros realmente tenemos que agradecer, primero, porque estamos en Recoleta, segundo, porque nosotros hemos recibido todas las ayudas que tiene Recoleta para todos nuestros socios. Sabemos que hay algunos socios que no las necesitan, pero hay otros que sí las necesitan, porque no es solo la farmacia popular, sino que tenemos la óptica y la biblioteca”, profundiza.

Por ejemplo, según consigna la página web de Sidarte, el 2023 la agrupación recibió una subvención de la Municipalidad de Recoleta. “Hoy recibimos la subvención tradicional de parte de la Municipalidad de Recoleta destinada a apoyar organizaciones culturales. Estos aportes permiten solventar la mantención de nuestro Edificio de E.P. Lagarrigue en Santiago. Agradecemos una vez más, al alcalde Daniel Jadue y la gestión de DIDECO (Dirección de Desarrollo Comunitario) por el apoyo entregado a nuestro sindicato”.

Extraída de la página web de SIDARTE.

“Nosotros no nos metemos en el juicio, ni decir que es inocente. Nosotros aportamos porque, según muchos, este el único alcalde que ha sabido gobernar una comuna, que ha sabido darle identidad a una comuna. Nosotros estamos viviendo en esa comuna”, agrega.

“La consulta se hizo. En esa comisión política hay gente de filiales y ellos hicieron su consulta. Nosotros no íbamos a sacar un comunicado sin tener la anuencia de los socios que están participando. Es fácil ser socio de algo, pagar las cuotas y chao. No. Nosotros estamos trabajando con la gente que participa. Cualquiera que esté participando, puede entrar a las comisiones y trabajar y dar su opinión”, indicó Ana María López a Culto.

Según indica la dirigente, no se pensó en hacer una asamblea general. “No íbamos a llamar a una asamblea de 1.700 socios para preguntarles. Lo hicimos con los socios que están participando de Sidarte, que van a las reuniones, que van a las asambleas, que votan y que están preocupados de lo que nosotros hacemos, no podemos estar con gente que solo paga las cuotas y creen que son dueños de Sidarte. Hemos estado bien serios como nueva directiva”, declara López.

Imagen que acompañaba el comunicado en solidaridad con Daniel Jadue en la página de Sidarte.

Baja participación en Sidarte

Más allá de las críticas de Claudia Pérez al comunicado emitido por la agrupación gremial, este hecho devela la baja participación dentro del sindicato. Según señala Ana María López, de los 1.700 socios que pagan sus cuotas, solo 200 son miembros activos. “De repente dicen: ‘yo soy socia o socio’ y solo pagan las cuotas, pero no, hay que participar en el sindicato”, reflexiona.

Desde la elección del nuevo directorio de Sidarte, hace dos meses, están evaluando trabajar solo con los miembros activos. “Nosotros hemos medido la participación de la siguiente forma: las personas que votaron en la última elección; las que fueron a recibirnos en la primera asamblea —son personas interesadas en recibir a sus dirigentes, escucharlos y opinar, incluso pusimos un Zoom para gente de regiones—, y la gente que siempre está yendo al sindicato. La gente que trabaja en teatro, porque la gente que trabaja en televisión tiene ChileActores, con quien tenemos excelente relación. Ellos leyeron esta declaración y no dijeron nada”.

Además, lanza una crítica a los medios de comunicación, ante la poca visibilización del trabajo sindical en el mundo actoral. “En este momento realmente tenemos entrevistas casi todos los días con distintos ministerios, estamos participando en proyectos que se van a hacer en pos de ayuda a los socios, no solo los socios, sino que a los trabajadores del arte y eso nadie lo publica, no importa”, concluye.