“Conocí al alcalde en una actitud misógina”: actriz Claudia Pérez rechaza comunicado de Sidarte en apoyo a Daniel Jadue

La actriz Claudia Pérez se desmarcó del comunicado emitido por el Sindicato de Actrices, Actores, Trabajadores de las Artes Teatrales de Chile - SIDARTE-, que manifestaba su apoyo al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el marco del juicio por el caso Achifarp. Pérez es parte actualmente de la organización gremial y fue su presidenta por seis años.

En específico, el comunicado publicado este martes 4 de junio expresaba su solidaridad con el edil, “tras la inédita e insólita resolución de medida de prisión preventiva que ha decretado en su contra el tribunal de primera instancia”, según dice el texto.

“Desde que el Alcalde Jadue administra la gestión municipal de la comuna (…) hemos recibido su constante apoyo en materias concretas, que son fruto de una voluntad política particular que caracteriza a un proyecto social de liderazgo en administración municipal considerando a las artes y las culturas como bastiones sustanciales del desarrollo social y humano de una comuna”, continúa el escrito.

Ante las palabras, la actriz que forma parte de la teleserie de Mega Como la vida misma, publicó una historia en Instagram en disconformidad con lo publicado por SIDARTE Nacional, organización gremial de la que forma parte.

“No me parece adecuado que el @sindartessindicato emita comunicados partidistas, que NO representan a todas y todos sus asociados y asociadas. Recordemos que somos un sindicato, no un partido político”, escribió. “Fui directora del sindicato durante 6 años y siempre tuvimos el cuidado y el respeto de representar democráticamente todas las voces en la defensa de los derechos laborales. Pues esa es la misión”, agregó.

Además, a través de un comentario en la misma publicación de SIDARTE, Claudia Pérez apuntó directamente a la postura de Daniel Jadue hacia el gremio. “Conocí al alcalde en una actitud misógina y prepotente con colegas del Sindicato y no estoy de acuerdo con que emitan un comunicado gon la vez (sic) de quienes no estamos de acuerdo”, redactó.

Consultada por Culto, Pérez prefirió no profundizar en sus declaraciones.

Sindicato de Danza se suma al apoyo

El Sindicato Nacional de Trabajadores y Artistas de Danza - SINATTAD también publicó un comunicado en solidaridad con el alcande de Recoleta, Daniel Jadue. A través de sus redes sociales, catalogaron la medida cautelar en su contra como “arbitraria y desproporcional”.

“Queremos destacar que el alcalde ha desarrollado su cargo con una alta sensibilidad social, basado en la más amplia participación de la población, procurando programas que involucran especialmente a las mujeres y a la población más vulnerable de su comuna”, escribieron.