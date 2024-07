Senadores respaldan a artistas del Bafona en huelga de hambre y Ministerio de Cultura asegura mantener “la voluntad de diálogo”

Un grupo de 18 trabajadores pertenecientes al Ballet Folclórico Nacional (Bafona) inició una huelga de hambre este lunes 22 de julio, cuestionando a quienes encabezan el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la ministra Carolina Arredondo y la subsecretaria Noela Salas. Según declararon en un comunicado, se trata de una “forma de protesta no violenta” en respuesta “al maltrato e injusticias practicadas en su contra”.

El principal argumento de los artistas reside en que se encuentran sin remuneración, acusando a Marianela Riquelme, Jefa del Departamento de Ciudadanía Cultural de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, de presuntamente alterar “el documento de asistencia para justificar un descuento de 30 días de trabajo”.

Este miércoles, en el Senado, se organizó un punto de prensa en que políticos respaldaron sus demandas.

“Nos parece muy complejo y grave que 18 trabajadores del Bafona no sean recibidos, lleven más de dos meses sin remuneración, con una causa en tribunales. Las explicaciones que nos llegan desde el ministerio la verdad es que son bien incomprensibles”, señaló la senadora Ximena Rincón, asegurando que poseen videos en que se vería a los funcionarios siendo desalojados de las oficinas de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes con carabineros.

“Solicitamos por esta vía a la ministra de Cultura y a las autoridades que tengan a bien, por favor, recibirlos y darle una solución a un problema que lleva ya bastante tiempo (...) No puede ser que nosotros estemos maltratando de esta manera desde el Estado a nuestros propios artistas”, expresó el senador Luciano Cruz-Coke, adelantando que se reunirán personalmente con el grupo de trabajadores en huelga.

Rincón afirmó que “les han impedido el poder trabajar en condiciones adecuadas. La infraestructura en la que estaban ejerciendo o practicando para poder desempeñarse la verdad es que es absolutamente inhóspita (…) Como miembro de la Comisión Mixta de Presupuesto, esto va a ser discutido en el análisis presupuestario”.

La respuesta del Ministerio

Durante esta jornada la Subsecretaría de las Culturas y las Artes emitió un comunicado que respondió a los cuestionamientos del Bafona.

La entidad explicó que la Contraloría General de la República y la Mutual de Seguridad desestimaron los argumentos de las personas movilizadas, y que la Corte de Apelaciones de Santiago y el Tribunal del Trabajo “han declarado inadmisible diversas acciones emprendidas por este grupo de trabajadores y trabajadoras”.

“Los descuentos efectuados a un grupo minoritario de funcionarios públicos que se desempeñan en Bafona, corresponden al cumplimiento de dictámenes pertinentes de la Contraloría General de la República que señalan que no se pueden pagar sueldos a quienes no registran debidamente su jornada laboral y además no cumplen las instrucciones de sus jefaturas para el desarrollo de sus labores”, detalló.

Respecto a la infraestructura, sostuvo que “durante 2023 se avanzó en arrendar un espacio con las condiciones necesarias para el correcto desempeño de sus actividades y se está trabajando en una solución definitiva, con miras a la celebración de su 60 aniversario durante 2025″.

“Como institución mantenemos la voluntad de diálogo y de trabajo conjunto en la búsqueda de soluciones”, finalizó.