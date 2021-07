Actor de The Last of Us dice que la serie “captura de la esencia de Joel y Ellie y todos los demás personajes”

Si aún no están muy entusiasmados con la serie de The Last of Us que se está desarrollando bajo el amparo de HBO, puede que las palabras de Jeffrey Pierce ayuden a incrementar su interés por el programa que será protagonizado por Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie.

En una reciente entrevista con el podcast To All The Films We Judged Before, Pierce habló sobre la nueva serie basada en el videojuego de Naughty Dog y simplemente no escatimó en elogios.

“He leído un par de guiones y son impresionantes, cada pieza de tono y textura del juego existe en la escritura y luego es cien veces más porque puedes hacer mucho más (porque) todo es cinematográfico, no en todo gameplay”, señaló Pierce. “Creo que son los mejores guiones que he visto en términos de nivel de detalle, nivel de textura, captura de la esencia de Joel y Ellie y todos los demás personajes. Va a ser fenomenal. (Saber que) en lo que te estás metiendo va a ser algo que no puede evitar ser excelente, es una gran sensación”.

Pese a que Pierce interpretó a Tommy en los videojuegos de The Last of Us, el actor no repetirá ese papel en la serie y mientras Gabriel Luna será en encargado de interpretar al hermano de Joel, el actor dará vida Perry.

En ese sentido, Pierce describió a Perry como un personaje “completamente nuevo y parte de una rama completamente nueva que tiene enormes implicaciones para las cosas que ocurrieron en el juego”. Todo mientras prometió que su rol “revelará las cosas que se adjuntan al juego” y esas cosas harán que el título cobre aún más sentido.

La serie de The Last of Us se está desarrollando de la mano de Craig Mazin (Chernobyl) y Neil Druckmann, para quienes Pierce solo tiene buenas palabras.

“Estaba emocionado por eso, pero cuando leí los guiones pensé: ‘Jesucristo Neil, esto es simplemente, es perfecto. (Neil) y Craig están haciendo un trabajo increíble para traducir lo que fue efectivo del juego en una verdadera obra maestra cinematográfica, y no puedo esperar para verla”, sentenció el actor.

La serie de The Last of Us ya comenzó su rodaje, pero aún no tiene una fecha de estreno.