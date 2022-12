Among Us tendrá un modo escondidas desde esta semana

Un nuevo modo llegará a Among Us. Se trata de “Hide n Seek”, un tipo de juego que como pueden deducir en base a su nombre consiste en jugar a las escondidas dentro del popular título de Innersloth.

Este nuevo modo de Among Us fue anunciado durante la ceremonia de la edición 2022 de The Game Awards e Innersloth posteriormente explicó que será lanzado este viernes 9 de diciembre de manera gratuita para todas las plataformas. Todo de la mano de una actualización que también incluirá nuevos cosméticos y opciones de actualización.

Pueden ver el tráiler de anuncio del modo “Hide n Seek” de Among Us aquí:

El modo “Hide n Seek” de Among Us estará disponible desde esta semana.