Al fin sale a la luz el tráiler de The Boy And The Heron, la nueva película de Hayao Miyazaki

A la fecha, no había mucho material promocional de Kimitachi wa Dō Ikiru ka (The Boy And The Heron). A pesar de que la película ya llegó a cines en Japón, el director Hayao Miyazaki y el Studio Ghibli decidieron llevar adelante la inusual medida de no concretar una campaña de marketing promocional. La idea era presentar la película en cines como toda una sorpresa, solo amparados por la fuerza que representa la fama del popular estudio de animación.

La jugada resultó, no solo la película se instaló como el mayor estreno en la historia de Ghibli, a la fecha ya ha recaudado más de $50 millones de dólares y situándose como la quinta producción más vista del año en Japón.

La estrategia, claro está, cambiará para el mercado internacional, por lo que ahora salió a la luz un breve avance promocional que da cuenta de una historia original que representa el primer trabajo de Miyazaki en 10 años.

Además, el tráiler deja en claro que la historia abordará aspectos de la vida y la muerte, estando recargada de imágenes casi oníricas y la promesa de que “la vida encontrará un nuevo comienzo”.

Vean el teaser a continuación.

La película llegará a los cines de Estados Unidos en diciembre y por ahora no tiene fecha de estreno para Latinoamérica.