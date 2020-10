Esto dicen las reseñas de la nueva película de The Witches

Debido a la pandemia, la nueva película de The Witches no se estrenará en cines en Estados Unidos y debutará durante este jueves 22 de octubre mediante HBO Max en Estados Unidos.

En ese escenario, algunos críticos ya tuvieron la oportunidad de ver la película y tras la publicación de sus reseñas pintaron un panorama de lo que los espectadores pueden esperar de cara a esta nueva adaptación del libro de Roald Dahl.

A grandes rasgos, la mayoría de los comentarios sobre el remake de The Witches elogian la actuación de Anne Hathaway como la bruja principal. Todo mientras también hay quienes apuntan a que esta película dirigida por Robert Zemeckis no lograría superar a la adaptación anterior de The Witches que fue dirigida por Nicolas Roeg en 1990.

Así, por ejemplo, Nick De Semylen de Empire plantea que “la versión de Anne Hathaway del personaje aquí es menos traumática, pero muy divertida: está equipada con un acento de garbo con esteroides que le da a la palabra ‘ratones’ siete consonantes, una altivez amplificada y un guardarropa que combina perfectamente con la línea entre chic e infernal. Siempre que está en la pantalla la película cobra vida y Zemeckis encuentra algunas formas nuevas, asistidas por tecnología, de hacer que The Grand High Witch sea aterradora(...)".

Mientras que Owen Gleiberman de Variety planteó: “Se podría decir que The Witches no tiene mucho en cuanto a atracción emocional y que hay muy pocas capas en su batalla contra el mal. Sin embargo, la actuación de Anne Hathaway le da a la película un centro de gravedad de broma enfermiza, y Zemeckis, apegado a la trama elemental de Dahl, lo escenifica todo con un estilo bromista que te deja emocionado”.

Pero no todos quedaron conformes con la propuesta dirigida por Zemeckis y David Ehrlich de IndieWire señaló: “Zemeckis ha hecho algunas películas sin éxito en los últimos 20 años, pero The Witches es la más frustrante de todas porque parece que podría haber sido hecha por otra persona. Alguien más. Es posible que la versión de Roeg haya dejado cicatrices de por vida a una generación de niños, pero al menos la recordaron”.

Justin Chang de Los Angeles Times tampoco quedó conforme con la película y pese a que dijo que tenía “algunos destellos de novedad”, finalmente señaló que se sentía “bastante delgada”.

“Zemeckis tiene problemas para manejar el tono diabólicamente engañoso de la historia y una tendencia a volcarse en los grotescos florituras visuales en lugar de la visión o el significado reales”, señaló Chang.

Ya en un tono más conciliador, Eric Eisenberg de CinemaBlend apuntó a que la película podría resultar mejor al no tener en cuenta a la adaptación anterior de The Witches.

“En el fondo, The Witches es una fiel adaptación del libro en el que se basa, y aquellos que aprecian el material también apreciarán el enfoque de Robert Zemeckis”, escribió Eisenberg. “Si fuera la primera versión del libro de Roald Dahl, podría obtener calificaciones más altas, pero hay circunstancias contextuales que considerar, y ahí es donde la película se estropea. Es una buena película y también está a la sombra de otra”.

Dicho sentimiento que también está presente en la reseña de David Rooney de The Hollywood Reporter que dice que “para el público joven que se encuentra con la historia por primera vez, The Witches debería lanzar un hechizo, mientras que los espectadores mayores disfrutarán de los enfoques cómicos contrastantes de Hathaway y Spencer haciendo lo que mejor saben hacer".

Todo mientras Alonso Duralde de The Wrap planteó que "depende de cada niño, y de sus padres, decidir la línea divisoria entre ‘demasiado aterrador’ y ‘lo suficientemente aterrador’, y esta última película de The Witches atraviesa esa zona gris con algunas sacudidas divertidas y efectos visuales espeluznantes. Pero también lo hace la anterior y, en general, es una película mejor: las sensibilidades de Roeg y su colaborador Jim Henson se encontraron en el medio para capturar la misantropía y la perversa visión de Dahl sobre el comportamiento humano de una manera que esta versión no puede manejar”.

Como pueden apreciar parece que el consenso general sobre The Witches no es muy favorable y de hecho esas apreciaciones precisamente forman parte del veredicto sobre la película en el portal Rotten Tomatoes donde, junto al 56% de valoraciones positivas, dice: “The Witches pierde algunos hechizos, pero la actuación de Anne Hathaway podría ser suficiente para hechizar a los fanáticos de esta historia de Roald Dahl”.

The Witches se estrenará el 22 de octubre en Estados Unidos mediante HBO Max.