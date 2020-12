Armie Hammer protagonizará la serie sobre la creación de “El Padrino”

A futuro, el streaming CBS All Access, hogar de series como Star Trek: Discovery, Star Trek Picard y The Stand, pasará a llamarse Paramount+, con el objetivo de hacer crecer a su plataforma a nivel mundial.

Clave en ese objetivo será la creación de más contenido original, el cual incluirá una serie limitada llamada The Offer que se centrará en las bambalinas de la creación del clásico cinematográfico conocido como El Padrino.

Y mientras en el cine ya está en movimiento un proyecto similar, ahora Deadline informó que el actor Armie Hammer (Red Social) fue contratado para protagonizar la serie.

La serie tomará como punto de partida las experiencias del productor Albert S. Ruddy, quien fue parte del proceso de creación del clásico criminal dirigido por Francis Ford Coppola a partir de la novela de Mario Puzo.

Hammer tendrá la tarea de interpretar a Rudy, mientras que la serie incluirá a otros actores dando vida a los miembros del elenco y equipo del clásico de 1972. Pero por ahora todo ese proceso de casting sigue adelante.

Otros proyectos de Paramount+ incluyen a una nueva versión de Flashdance, la precuela animada Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years, The Man Who Fell to Earth, Star Trek: Strange New Worlds y Grease: Rise of the Pink Ladies, entre otros.