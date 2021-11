Benedict Cumberbatch aseguró que el rodaje adicional de Doctor Strange 2 sería para mejorar escenas y completar partes que fue “imposible” realizar originalmente

Un par de semanas atrás surgió un reporte que comenzó a preocupar a los fanáticos de Marvel Studios y es que, tras un reciente retraso en la fecha de estreno de la película, se reveló que Doctor Strange in the Multiverse of Madness comenzaría un extenso período de refilmaciones.

Así, aunque el rodaje adicional no es algo extraño para las películas de superhéroes, como el reporte que destapó esta filmación sostenía que la envergadura del trabajo sería prácticamente como hacer una “película completamente diferente”, no han sido pocos los seguidores del MCU que se han preocupado por el desarrollo de la secuela de Doctor Strange.

Pero aunque todavía faltan varios meses para que el público pueda conocer el resultado final de Doctor Strange in the Multiverse of Madnes s , Benedict Cumberbatch quiso poner paños fríos a esta situación y explicó cuál sería el propósito de este rodaje adicional.

“Estamos en medio de las refilmaciones”, dijo Cumberbatch a la revista Empire (vía Comicbook). “Estamos trabajando increíblemente duro para hacer que un cronograma funcione para aprovechar todo el potencial de la película: partes que queremos hacer mejor, pero también partes que eran simplemente imposibles de hacer en el día debido a la logística, el COVID, etc. Nos retrasamos mucho en la producción por eso. Afortunadamente, no (nos retrasamos) demasiado durante la producción. Aunque todo es un poco más lento”.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness realizó la parte principal de su rodaje en plena pandemia, por lo que las declaraciones de Cumberbatch apuntan a que los protocolos por el coronavirus habrían complicado aún más a una producción que ya era difícil y por ende, además de realizar los típicos ajustes a algunas escenas, ahora Marvel Studios también buscaría completar partes que simplemente no pudo realizar previamente.

Esta película que se posicionará como una secuela de Doctor Strange es dirigida Sam Raimi (Spider-Man) en base a un guión de Michael Waldron (Loki). Además de Cumberbatch en el papel titular, Doctor Strange in the Multiverse of Madness contará con Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff / Scarlet Witch y Xochitl Gomez como America Chavez.

En estos minutos el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness está fijado para mayo de 2022 y, aunque aún no hay muchos detalles oficiales sobre su trama, los rumores ya apuntan a su villano.