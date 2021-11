Doctor Strange in the Multiverse of Madness tendrá refilmaciones “significativas” durante los próximos meses

Doctor Strange in the Multiverse of Madness pasará por una nueva tanda de filmaciones antes de llegar a la pantalla grande. Si bien es habitual que las películas tengan grabaciones adicionales para corregir tomas y ajustar algunos elementos, un nuevo reporte sostiene que en el caso de la secuela de Doctor Strange este trabajo extra sería un poco más extenso.

Particularmente desde The Hollywood Reporter indican que, de acuerdo a sus fuentes, Doctor Strange in the Multiverse of Madness tendrá nuevas filmaciones “significativas” que constarán tanto de la típica fotografía adicional y como de refilmaciones.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness es dirigida por Sam Raimi (Spider-Man) en base a un guión de Michael Waldron (Loki) y, según este reporte, su rodaje adicional abarcará seis semanas e incluirá trabajos durante seis días a la semana.

Por ahora no está claro qué actores participarán de este rodaje adicional aparte de Benedict Cumberbatch, el actor tras el Hechicero Supremo, pero aparentemente este extenso rodaje adicional sería consecuencia de situaciones como la filmación en pandemia de la parte principal de la película y problemas de disponibilidad de actores en ese contexto.

En ese sentido, mientras hay fuentes que claman que “Marvel (constantemente) está programando para más rodajes” y habrían existido ”refilmaciones más importantes en otras películas de MCU”. También hay personas que dicen que la escala de estas nuevas filmaciones no sería menor.

“Estarán aquí hasta fin de año. Eso es como una película completamente diferente“, señaló una fuente de THR.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness retomará la historia del Hechicero Supremo y esta información recalca que, además de abordar el tema del Multiverso, incluiría “versiones alternativas de los superhéroes favoritos de los fanáticos”.