Un material promocional confirma al villano de Doctor Strange In The Multiverse Of Madness

La idea de que Shuma-Gorath finalmente aparecerá en el universo cinematográfico de Marvel Studios no es nueva. De hecho, en 2019 lo planteábamos como una posibilidad ante el anuncio de la realización de Doctor Strange In The Multiverse Of Madness.

Luego, en mayo de 2021, surgió un reporte que no solo lo daba por confirmado, sino que también establecía que su presencia tendrá directa relación con la participación de la superheroína América Chavez, quien será interpretada por Xochitl Gomez. El villano querría así aprovechar la habilidad de ka joven para viajar a través del multiverso.

Pues bien, ahora un material promocional anticipa directamente a la presencia de este ser cósmico que es una deidad maliciosa que domina dimensiones alternativas y solo desea dominar a la realidad principal de los héroes Marvel.

El ítem en cuestión es un simple pluzzle para colorear, disponible a la venta en el portal Booktopia. Y su imagen de la portada deja en claro que Doctor Strange tendrá que enfrentarlo directamente.

La película se estrenará en mayo de 2022 en cines.