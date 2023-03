Blade y Los Cuatro Fantásticos no estarían asegurados para Avengers: The Kang Dynasty

Como Jeff Loveness todavía está escribiendo el guión de Avengers: The Kang Dynasty, en estos minutos no existen muchas certezas sobre qué ofrecerá la quinta película de los Vengadores y obviamente Marvel Studios tampoco ha hecho algo para dispar las dudas en trono a esa producción que planea llegar a los cines en 2025.

Pero como Loveness también se encargó de escribir Ant-Man and The Wasp: Quantumania, por cortesía de la promoción de esa película durante los últimos días ha entregado algunos pequeños detalles sobre sus ideas para Avengers: The Kang Dynasty.

Previamente Loveness planteó que una escena sobre el origen de Kang descartada de Ant-Man 3 podría terminar en Avengers: The Kang Dynasty además de tantear que Namor podría figurar en esa cinta, y ahora indicó que Blade y Los Cuatro Fantásticos no tendrían puestos asegurados en la formación de Avengers 5.

En una conversación con el portal i09, Loveness fue consultado sobre cómo es escribir una película que depende de tantas producciones que aún no se estrenan.

El guionista confirmó que “es algo complicado”, pero que su táctica para lidiar con eso sería ignorar los factores externos.

“Solo tengo que colocar los huesos de una buena historia, con suerte, y encontrar los personajes con que quiero contarla”, dijo Loveness. “Y luego se convierte en un juego de Ping Pong con las otras personas. Es como quien llegue y haga Blade o Los Cuatro Fantásticos- probablemente ni siquiera usaré a esos personajes, ya sabes- pero todo se informa a sí mismo”.

Loveness no detalló por qué podría dejar afuera a esos personajes, pero considerando los plazos de producción de Marvel Studios no cuesta imaginar que sería más sencillo utilizar a otros héroes como focos de la historia. De hecho, Loveness remarcó que depende de él trazar la trama de Avengers 5.

“Depende de mí concentrarme en mi película y, ya sabes, trabajar con (Michael) Waldron un poco en su cosa (Avengers: Secret Wars) para asegurarme de que todo tenga sentido . Pero creo que en el momento en que comienzas a mirar las otras 25 películas que salen, te pierdes un poco en la salsa”, sentenció.

Mientras sabemos que Mahershala Ali será Blade, Marvel Studios aún no divulga a sus elegidos para interpretar a Los Cuatro Fantásticos y, por supuesto, todavía es posible que esos personajes aparezcan en Avengers 5 porque la película sigue en desarrollo con miras a su estreno en mayo de 2025.