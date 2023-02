Ant-Man and the Wasp: Quantumania descartó una escena sobre el pasado de Kang porque su guionista consideró que era mejor para Avengers 5

[En esta nota encontrarán spoilers sobre Ant-Man and the Wasp: Quantumania]

A lo largo de Ant-Man and the Wasp: Quantumania se establecen varias cosas sobre Kang que incluyen desde su llegada hasta el Reino Cuántico y su historia con Janet Van Dyne hasta elementos sobre el resto de las variantes del personaje. Sin embargo, un gran punto que se deja en suspenso en la historia de origen del que será el gran antagonista de la “Saga del Multiverso” de Marvel Studios.

Pero al parecer eso no siempre fue así y en una entrevista con Viral Thrills el guionista de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Jeff Loveness, confesó que la tercera cinta sobre Scott Lang inicialmente tenía una escena sobre el origen de Kang.

Según Loveness esa escena mostraba un poco de la historia de Kang, pero fue eliminada porque funcionaría mejor en Avengers: The Kang Dynasty, la quinta película de los Vengadores que él también está escribiendo.

“Una (escena eliminada) en particular es que había un poco más de historia de fondo de Kang que creo que probablemente sea mejor para Avengers. Adónde va, dónde ha estado, todo ese tipo de cosas”, dijo Loveness.

Previamente Loveness había abordado su enfoque para Kang en Quantumania indicando que no quería que su debut en el cine fuese demasiado similar al de Thanos con un montón de muertes, pero prometió que en Avengers 5 eso cambiaría, por lo que ya pueden ir háciendose una idea de las cosas que quiere incluir el guionista en The Kang Dynasty.

Ahora, siguiendo con las escenas eliminadas de Quantumania, Loveness confirmó que son varias y, por ejemplo, había una secuencia con él como extra y MODOK y otra de Michelle Pfeiffer como Janet Van Dyne regañando a MODOK. No obstante, el guionista no se refirió al supuesto final cambiado (que se habría filmado poco antes del estreno) ni la presunta eliminación de una escena con el hijo de Hope y Scott.

De hecho, en otra entrevista con The Hollywood Reporter, Loveness evadió el tema diciendo: “Los guiones siempre son más grandes que el corte que ve la audiencia, y aunque esa fue una historia que realmente me gustó con Hope y Evangeline (Lilly), ciertamente entiendo por qué tuvimos que optimizar la película”.

“Realmente me encanta la película que está en los cines, pero había un poco más. Una vez más, no sé lo que puedo decir, pero también estaba la perspectiva de Hope sobre el multiverso, las posibilidades y cosas así. Así que soy fanático de esa historia, y soy un gran admirador de la actuación de Evangeline en algunas de esas cosas. Así que nunca se sabe lo que podría volver en una película de los Vengadores en el futuro, pero no puedo decir demasiado más. Estoy contento con lo que tenemos, pero siempre hay algo en el lado del corte de amor de tres horas. Tal vez lo veas algún día”, añadió.

Avengers: The Kang Dynasty llegará en 2025.