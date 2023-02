Jeff Loveness no quería que Kang copiara el “enfoque de Thanos” en Ant-Man 3, pero afirmó que el villano matará personajes en Avengers 5

[En esta nota encontrarán spoilers sobre Ant-Man and the Wasp: Quantumania]

Generalmente las terceras películas no implican cosas buenas para los héroes del MCU. En Iron Man 3 vimos como Tony Stark perdió su casa y enfrentó problemas de salud, en Capitán América: Civil War el héroe titular discutió Iron Man y los Vengadores se separaron; en Thor: Ragnarok el Hijo de Odín perdió a todo su pueblo y su famoso mazo; en Spider-Man: No Way Home todos olvidaron a Peter Parker y, por supuesto, en Avengers: Infinity War la mitad del universo desapareció por acción de Thanos.

Pero en Ant-Man and the Wasp: Quantumania la fórmula cambió un poco y Scott Lang cerró la película junto a su familia y con una aparente victoria sobre Kang. Así, aunque el público sabe que Kang volverá en Avengers: The Kang Dynasty, la quinta cinta de los Vengadores, el hombre hormiga concluyó su aventura más reciente en buenos términos.

Sin embargo, ese aparente final feliz en la antesala de Kang Dynasty es uno de los elementos que ha generado críticas en torno a la película. Después de todo, aunque las escenas post-créditos dejaron claro que las cosas no estaban completamente bien, Quantumania finalizó de manera mucho menos trágica que otras cintas de las trilogías del MCU.

En ese contexto, Jeff Loveness, el guionista de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, defendió esa propuesta en algunas entrevistas y cuando en una conversación con Comicbook le preguntaron por qué no tomó otra ruta al final cómo dejar a Scott y Hope atrapados en el Reino Cuántico, afirmó que aunque eso fue una opción finalmente era algo muy parecido a lo que hizo Ant-Man and the Wasp.

“Quiero decir, ciertamente en estas salas de guionistas Marvel y todo eso, ciertamente haces todas estas historias y las presentas, las escribes y estás tratando de conseguir la mejor pieza de rompecabezas porque hay muchos personajes en el elenco”, dijo Loveness. “Ciertamente, ves lo que la gente dice en internet. Pero en el papel, y luego solo en tu corazón, por mucho que puedas ver ese punto sobre dejar a Scott allí (en el Reino Cuántico) o lo que sea, al final del día, es solo repetir el mismo ritmo de la segunda película”.

“Ese fue un obstáculo que eventualmente no pudimos superar. Y luego también, afecta a Avengers de la misma manera, entonces solo estás haciendo el mismo hilo exacto de Endgame también: Salir del reino cuántico. Y no creo que sea el final satisfactorio que la gente tal vez cree que sería”, añadió.

Paul Rudd as Scott Lang/Ant-Man and Jonathan Majors as Kang the Conqueror in Marvel Studios' ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA. Photo by Jay Maidment. © 2022 MARVEL.

En esa misma línea, ahora en una conversación con The Hollywood Reporter, Loveness justificó la caracterización de Kang y su aparente derrota al final de Quantumania. Ante todo el guionista argumentó que aunque la película pretendía presentar en el cine al gran villano de la “Saga del Multiverso”, su objetivo no era copiar a Thanos con una gran masacre.

“(Muertes importantes de personajes de Quantumania) estaban en debate, pero parecía que estábamos copiando al enfoque de Thanos donde llega bastante fuerte y limpia el piso con todos. Ciertamente veo las críticas y todo eso, pero esta es una historia de varios pasos que estamos contando. También es una película de Ant-Man. (Risas). Creo que la gente dice que quiere eso, pero ¿realmente quieres ver a Paul Rudd ser asesinado en su tercera película? Todo fue debatido, todo discutido y todo expulsado, pero en el mago de Oz, no quieres ver a Dorothy morir y nunca volver a casa. Se supone que es una de estas películas de aventuras clásicas. Si se comen a todos en Jurassic Park, no sé si querrás ver la próxima Jurassic Park. Pero no me preocuparía demasiado por el recuento de asesinatos de Kang. Él va a acumular algunos asesinatos a medida que avanza”, indicó.

Si bien Loveness planteó que aún está escribiendo Avengers: The Kang Dynasty, el guionista de la siguiente cinta de los Vengadores afirmó que ha conversado Jonathan Majors “sobre adónde quiere llevar” a Kang y también tanteó que en esa cinta el villano finalmente acabaría con algunos héroes o sus aliados

“Creo que para estos fanáticos sedientos de sangre, hay una pequeña película llamada Avengers: Kang Dynasty. Creo que es traerá el peso”, afirmó.

Avengers: The Kang Dynasty se estrenará en 2025