“Es diferente, pero creo que tendrá sentido”: Todd Phillips explicó el componente musical de Joker: Folie à Deux

Con un cover de “What the World Needs Now Is Love”, popularizada por la versión de Jackie DeShannon en 1965, el primer tráiler de Joker: Folie à Deux ratificó que la esperada secuela tendrá un importante componente musical, ya que el Joker de Joaquin Phoenix y la Harley Quinn de Lady Gaga encontrarán de una u otra forma libertad tras las rejas del Asilo Arkham.

Lo anterior incluirá secuencias de baile y canto que en su enseño se extenderán a través de la ciudad Gotham, lo que el director Todd Phillips considera como una evolución que encaja con lo que fue la primera película de 2019.

“Nunca lo hablamos de esa forma, pero me gusta decir que es una película en donde la música es un elemento esencial”, dijo a Entertainment Weekly. “Para mi, eso no se aleja demasiado de la primera película”.

“Arthur es raro y huraño y todas esas cosas, pero tiene música dentro. Tiene una gracia en él. Eso informó un montón del baile en la primera película... no se sintió como un gran pasado al lado aquí. Es diferente, pero creo que tendrá sentido cuando la veas”, remarcó el director de la secuela que incluirá, por ejemplo, una secuencia que hará guiños a la ya clásica escena de las escaleras de la primera entrega.

Adicionalmente, Todd Phillips recalcó que eligió a Lady Gaga porque fue productor del drama A Star Is Born y esa producción fue su primera colaboración en la que pudieron conocerse. “Mientras escribía este guión, Scott Silver, con quien lo escribí, seguía volviendo a ella”, planteó.

A juzgar por el tráiler, varias de las secuencias musicales ocurrirán en la cabeza de Joker y Harley mientras realizan diversas acciones en la vida real, creando paralelos que hagan resaltar no solo su psicosis compartida, el Folie à Deux que da título a la película, sino que también en lo que concierne a su enamoramiento y el caos que representan para Gotham.

Joker: Folie à Deux se estrenará en cines de Estados Unidos el 4 de octubre. Un día antes llegaría a Latinoamérica, incluido Chile.