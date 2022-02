Bruce Campbell habló de los rumores sobre su cameo en Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Mientras Patrick Stewart sigue jugando al misterio con su anticipada participación en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Bruce Campbell optó por tomar un enfoque mucho más directo en torno a los rumores sobre su cameo en la próxima película de Sam Raimi.

El actor que es un histórico colaborador de Raimi recientemente participó de un evento y, sin que nadie le preguntara directamente sobre eso, abordó el tema de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

“Puede que haya estado o no en Doctor Strange 2. Puede que esté o no. No puedo confirmar ni negar mi presencia en Doctor Strange 2″, dijo Campbell en el panel (vía Reddit). “Al final del día, no importa lo que diga, podría estar completamente lleno de mierda porque sacan historias completas de estas películas mientras las hacen y ponen algunas historias completamente nuevas porque están haciendo setecientas de estas películas de Marvel, es una telenovela continua de superhéroes”.

Campbell continuó mencionando cómo la franquicia de Marvel Studios se expande con spin-offs de personajes y posteriormente procedió a impulsar aún más las especulaciones sobre su papel en la secuela de Doctor Strange. Pero aunque todo apunta a que Campbell efectivamente sería parte de la película, el actor reafirmó que su cameo podría quedar fuera.

“Así que Sam Raimi, mi amigo, está dirigiendo (Doctor Strange 2). No lo presioné por un papel, no lo llamé, pero él se dio cuenta de que no debería hacerlo sin mí”, añadió el actor detrás de Ash Williams. “Entonces el problema hasta el día de hoy es que incluso aún no saben si usarán lo que podría o no haber filmado. Si pudiese hablar de ello”.

Bruce Campbell suele aparecer en las producciones de Sam Raimi, por lo que su cameo en Doctor Strange 2 estaría lejos de ser improbable y a estas alturas la principal pregunta al respecto tendría que ver con la identidad de la figura que interpretaría el actor.