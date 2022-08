Una idea preliminar para Doctor Strange In The Multiverse Of Madness tanteaba a Reed Richards en una escena post-créditos

Marvel Studios todavía no elige al actor que tendrá la misión de interpretar a Reed Richards en su esperado reinicio de Los Cuatro Fantásticos. Sin embargo, por cortesía del Multiverso la franquicia de Marvel Studios ya mostró a una variante de Mister Fantastic en lo que fue Doctor Strange In The Multiverse Of Madness.

Como recordarán en la segunda película del Hechicero Supremo, John Krasinski encarnó a la versión de Reed Richards de la Tierra 838 y apareció de la mano del resto de los Illuminati que fueron derrotados por Wanda Maximoff.

Pero aunque en última instancia esa aparición de Mister Fantastic fue importante para la trama de Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, recientemente el guionista de la película reveló que al principio del desarrollo imaginó otro tipo de participación para héroe elástico.

Durante una entrevista con Empire, Michael Waldron contó que siempre quiso incluir a Mister Fantastic en la secuela de Doctor Strange y, antes de que se gestara toda la trama con los Illuminati, ideó una escena post-créditos que tanteaba al personaje.

“Siempre quise a Reed Richards en esto”, dijo Waldron. “En mi primer borrador, escribí una escena post-créditos solo por el gusto de hacerlo. Eran los eventos de la película siendo grabados y revisados por alguien en el Edificio Baxter, y una mano estirada entrando en el cuadro para reproducirlo. Reed es probablemente mi personaje favorito de los cómics de Marvel, así que siempre estaba tratando de traerlo aquí en alguna parte”.

Una escena de ese tipo probablemente solo hubiese generado más teorías y especulaciones de cara a los planes de Marvel Studios para los Cuatro Fantásticos, en contraste al guiño a los fanáticos que fue la aparición de Krasinski como el héroe.