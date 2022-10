Benedict Cumberbatch ayudó a reescribir la batalla de las variantes de Doctor Strange en Multiverse of Madness: “Necesitaba oscurecerse”

Doctor Strange in the Multiverse of Madness pasó por varios cambios desde su etapa de desarrollo hasta su estreno en cines a mediados de este año y es que como se ha detallado en los meses posteriores al estreno, la película no solo descartó cameos y líneas argumentales, sino que ajustó varias de sus escenas en la marcha para llegar al resultado final.

Así, después de que se explicara que inicialmente había otro destino para el Stephen Strange principal del MCU o se mostrara cómo habría sido la escena donde Wanda Maximoff mataba a Mordo, ahora Benedict Cumberbatch contó que solicitó reescribir un momento clave de la película.

Durante una reciente entrevista con Prestige, Cumberbatch contó que participó activamente de esa parte del desarrollo de la secuela de Doctor Strange y remarcó que disfrutó interpretar las variantes del personaje.

“(Interpretar las variantes) fue la parte más divertida, y no podía hablar sobre nada de eso antes con la prensa, por lo que es muy bueno poder hablar sobre eso ahora. Me encantó, y suena muy egoísta, pero ahí vamos, eso es lo que son los actores, pero me encantó hacer las escenas conmigo mismo debido al desafío que representa”, dijo Cumberbatch. “Y tuve que escribir algunas de esas escenas... Sugerí que necesitaba oscurecerse en un punto. Había una versión un poco más empalagosa en una etapa y estoy muy contento con la forma en que evolucionó. Sam Raimi estuvo muy dispuesto a ello y Michael Waldron realmente me apoyó para escribirlo también. Convertimos lo que era un combate muy pequeño entre los dos en una especie de batalla muy extraña e inventiva en ese momento. Realmente me encantó”.

“Así fue como me propusieron la original hace mucho tiempo cuando Scott Derrickson todavía trabajaba con nosotros: Strange conocería versiones de sí mismo. Era algo en lo que quería apoyarme. Podríamos haber ido aún más lejos, y tal vez lo hagamos a futuro. ¿Quién sabe qué otras versiones podríamos necesitar en el capítulo multiverso del MCU? Pero fue muy divertido interpretar a todas las variantes de mí mismo”, añadió el actor.

Por supuesto, la escena a la que se refiere Cumberbatch es la batalla musical entre las variantes de Stephen Strange, una secuencia que se añadió cuando la secuela de Doctor Strange realizó sus filmaciones e incluso despertó acusaciones de un supuesto plagio.

Además cabe señalar que mientras Marvel Studios todavía no revela sus planes a futuro para Doctor Strange, Cumberbatch parece confiado en que volveremos a ver a su personaje.