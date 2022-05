Un desarrollador cree que una llamativa escena de Doctor Strange 2 podría ser una copia de su videojuego

[En esta nota encontrarán spoilers sobre Doctor Strange in the Multiverse of Madness]

Stephen Ddungu, un desarrollador de videojuegos independiente, cree que es posible que Marvel Studios copiara parte de su propuesta para un juego en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Ddungu es el responsable de un videojuego llamado Sword Of Symphony que aún no es lanzado pero que ha adquirido notoriedad en redes sociales por cortesía de su premisa que básicamente consiste en un RPG cuyo gameplay tiene a la música (y en particular a las notas musicales) como uno de sus principales factores.

En ese sentido, como pueden imaginar si ya vieron la secuela de Doctor Strange, el foco de esta polémica está en una escena del último acto de la película donde el Doctor Strange principal del MCU se enfrenta a una de sus variantes que ha sido corrompida por el Darkhold.

En esa escena, ambientada en el sombrío Sanctum Sanctorum de aquella variante de Strange, ambas versiones del hechicero se enfrentan usando notas musicales.

Si bien al ver el easer tráiler de Sword Of Symphony es difícil identificar una conexión entre el juego y aquella escena de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, otros acercamientos al título y en particular un tiktok donde Ddungu mostró el combate con música no tardaron en generar comparaciones por parte de los seguidores del proyecto.

“Cuando vi la escena musical de Dr Strange inmediatamente pensé en Stephen y su juego Sword of Symphony”, señaló un usuario en Twitter.

Mientras que en TikTok se pueden encontrar comentarios que acusan a Marvel Studios de plagio.

Ante esa situación, Ddungu eventualmente abordó el tema y planteó que cree que es posible que Marvel Studios tomara inspiración de su juego.

“No me sorprendería si lo hicieron, aunque lo que aún tengo que revelar para Sword Of Symphony está a punto de golpear mucho más fuerte”, señaló el desarrollador en respuesta a un tweet sobre el supuesto robo de la idea del juego por parte de la nueva película del MCU.

Si bien Sword Of Symphony claramente no es el primer proyecto que pretende usar música para concretar acciones, su creador siente que como aquella escena de Doctor Strange in the Multiverse of Madness se filmó en el rodaje adicional de la película y a esas alturas su trabajo en el título ya había conseguido reconocimiento en redes sociales, es posible que el equipo de la cinta dirigida por Sam Raimi buscara plasmar su propia versión del concepto.

“Sé que la lucha musical o el uso de la música como arma en un entorno de combate no es un concepto nuevo, pero la forma específica en que ejecuté y expresé el concepto es original (como se ve en mis videos del juego), de ahí la gran tracción para el juego. Otras franquicias que utilizan el concepto de lucha musical se ejecutan de manera única (por ejemplo, Sonic Underground, Kung Fu Hustle, No Straight Roads, Soundfall, etc.)”, señaló Ddungu en una declaración a propósito de un artículo de Kotaku. “Todo lo que digo es que Marvel podría haber adoptado un enfoque más exclusivo con el concepto de lucha musical, pero en cambio se les ocurrió algo que una gran cantidad de personas ha identificado como muy parecido a lo mio”.

Ddungu sustenta que es posible que la secuela de Doctor Strange tomara ideas de Sword Of Symphony tomando como base la línea de tiempo de producción de esa escena y en particular declaraciones que los involucrados en la cinta han dado a distintos medios sobre como aquella secuencia se rodó en las refilmaciones.

“Creo que dada la línea de tiempo del desarrollo de Dr Strange 2, que es muy probable que hayan agregado su escena de lucha musical debido a mi proyecto Sword Of Symphony, ya que se volvió viral en agosto de 2021 y fue citado por el vicepresidente de Juegos en Disney en ese momento, y en noviembre de 2021 volvieron a grabar y agregar su escena de lucha musical (después de terminar la filmación en abril de 2021). Debido a esto, puedo ‘entender’ por qué una gran cantidad de personas en todas las plataformas de redes sociales me dicen que me copiaron”, indicó el desarrollador.

Hasta ahora ni Marvel Studios ni Disney se han pronunciado al respecto.