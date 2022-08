Un guion gráfico muestra cómo era la escena eliminada donde Wanda se jactaba del asesinato de Mordo en Doctor Strange in the Multiverse of Madness

A lo largo de su producción Doctor Strange in the Multiverse of Madness experimentó varios cambios en su premisa y, por ejemplo, cambió el papel de una de las variantes de Stephen Strange y redujo su número de muertes.

Pero quizás ningún cambio en la premisa de Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha sido tan llamativo como los ajustes al arco de Wanda Maximoff. Después de todo, aunque incialmente se consideró utilizar al personaje como antagonista solo al final de la película, finalmente su rol de villana abarcó toda la cinta.

Sin embargo, aunque Wanda realizó varias cosas cuestionables a lo largo de la secuela de Doctor Strange, en última instancia la película dejó fuera un momento mucho más cruel que involucraba al personaje de Elizabeth Olsen y la versión de Mordo (Chiwetel Ejiofor) de la Tierra principal del MCU.

Según contó Sam Raimi en el comentario de la película, originalmente Doctor Strange in the Multiverse of Madness tenía una escena donde Wanda se enfrentaba a Mordo y lo decapitaba.

“Michael (Waldron) había escrito una escena temprana con (Mordo) donde lo veíamos en nuestro universo, 616, donde él era el Mordo que conocíamos de Doctor Strange 1, solo que había pasado por muchas batallas desde entonces. Cojeaba. Y él perseguía a la Bruja Escarlata para tomar su poder porque sabía que ella era oscura y estaba terriblemente corrompida por Darkhold y ella lo mató y le cortó la cabeza, y se la presentó a Strange en una escena posterior. Fue una gran escritura, pero ralentizó demasiado el comienzo, así que tuvimos que perderlo”, contó Raimi tiempo atrás.

Después del estreno de la película esa secuencia fue mostrada en un arte conceptual.

Pero ahora se reveló un guion gráfico que muestra lo que venía después: la Bruja Escarlata luciendo la cabeza de Mordo en Kamar-Taj.

Como señaló Raimi la escena se eliminó por temas de tiempo y ritmo, pero su exclusión de la secuela de Doctor Strange también sirve para dejar abierta la puerta para un retorno del Mordo principal del MCU.