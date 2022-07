Una de las variantes de Stephen Strange tenía un arco muy diferente en la versión original de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Antes de llegar a la pantalla grande en mayo de este año, Doctor Strange in the Multiverse of Madness no solo experimentó un rodaje en el contexto del coronavirus, sino que también pasó por extensas refilmaciones para ajustar puntos de su propuesta.

En ese sentido, durante una reciente conversación con el portal /Film, la actriz Xochitl Gomez reveló uno de los puntos que cambió en la propuesta de Doctor Strange in the Multiverse of Madness durante aquella producción adicional.

Como recordarán, Doctor Strange in the Multiverse of Madness comienza con una escena donde el personaje de Gomez, América Chávez, y el Doctor Strange de su Tierra intentan escapar del monstruo Gargantos. No obstante, pese a que inicialmente ambos personajes eran amigos, en un punto Strange traiciona a Chávez e intenta robarle sus poderes.

Por supuesto, aquella traición del Hechicero Supremo sirve para establecer por qué a la heroína le cuesta confirmar en la versión de Strange de la Tierra central del MCU. No obstante, según Gomez, aquella arista fue algo que se añadió en el rodaje adicional porque antes de las refilamciones el denominado “Defender Strange” nunca traicionaba a América.

“Sí, (las refilmaciones) cambiaron muchas cosas”, dijo Gomez. “Lo principal de Marvel es que hacen proyecciones de prueba para que puedan hacer que la película sea lo que los fanáticos quieren, hacer que sean lo que son las películas de Marvel. Hicimos muchos cambios para esa nueva filmación, fue una locura. Fue mucho trabajo, pero fue muy divertido y fue un desafío, pero también fue muy divertido volver a hacer el trabajo con cables y las cosas que ya había hecho, hacerlo con un estilo diferente con diferentes intenciones y esas cosas”.

“Una cosa principal que cambió es que Defender Strange en realidad me estaba salvando al principio y fue un punto de inflexión, que cuando murió yo estaba desconsolada por el hecho de que alguien a quien le importaba y me protegía había fallecido. Luego, cuando volvimos a filmar, fue este cambio drástico principal que Defender Strange en realidad me estaba traicionando y tratando de quitarme mi poder”, añadió la actriz.

En última instancia aquel cambió sirvió para potenciar los contrastes entre el Strange central del MCU y sus variantes. Y además, según Gomez, le dio más con que trabajar a ella y el actor tras Stephen Strange, Benedict Cumberbatch.

“(El cambio nos dio) más con lo que trabajar, pero también es una perspectiva completamente diferente sobre ella y sus problemas de confianza porque antes era todo esto diferente. Una pequeña y simple cosa como esa puede cambiar mucho”, concluyó la actriz.

Este no es el único cambio que se ha revelado de la propuesta inicial de Doctor Strange in the Multiverse of Madness respecto a lo que llegó al cine y, además de las modificaciones al arco de Wanda Maximoff, previamente también se comentó que se consideraron más muertes para la película y otro destino para el Stephen Strange principal.