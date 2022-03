Casey Hudson, director de Mass Effect, está desarrollando un nuevo juego triple A de ciencia ficción

El director y co creador de la trilogía de original Mass Effect, Case Hudson, se encuentra trabajando en un videojuego ambientado en el espacio y de escalas astronómicas.

Su nuevo estudio, Humanoid Studios, confirmó que está desarrollando un “universo de ciencia ficción completamente nuevo”.

“Nuestro proyecto actual es un juego AAA multiplataforma, que se centra en la narrativa basada en personajes en un universo de ciencia ficción completamente nuevo”, se lee en el sitio web.

El sitio web de Humanoid Studios, también muestra algunas imágenes conceptuales que dan pistas sobre lo que se tratará el juego. Dos de ellas muestran a exploradores adentrándose en planetas con oscuros paisajes, y otra pareciese ser un hotel con vista a la Luna.

“Al combinar la excelencia en las artes con las tecnologías innovadoras, los videojuegos tienen el extraordinario poder de transportarte a nuevos mundos de aventura”, escribió Hudson en la página web. “Eso es lo que me inspiró por primera vez a hacer juegos, y está en el corazón de lo que hacemos en Humanoid Studios”.

Hudson fundó Humanoid Studios en junio del 2021, luego de dos décadas en Bioware donde supervisó grandes juegos como Knights of the Old Republic y la trilogía Mass Effect. Su despedida fue en 2020 que coincidió con la salida de Mark Darrah, productor de Dragon Age.