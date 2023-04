Varios superhéroes y hasta un aclamado escritor de cómics tuvieron cameos en el episodio más reciente de Titans

[Advertencia: En esta nota encontrarán spoilers de “Dude, Where’s My Gar?”, el noveno episodio de la cuarta temporada de Titans]

Solo restan algunos episodios para que Titans termine para siempre, pero esta semana la serie quiso comenzar su despedida con un capítulo lleno de guiños para los fanáticos de las series e incluso los cómics de DC.

Resulta que después de pasar algunos ciclos centrado en otros personajes, esta semana Titans finalmente puso un foco completo en Beast Boy con el episodio titulado “Dude, Where’s My Gar?”. En aquel capítulo, que ese estrenó este jueves en Estados Unidos, se mostró una travesía de Garfield Logan en el monte Kilimanjaro donde, por cortesía de las enseñanzas de Freedom Beast, Gar finalmente pudo acceder a The Red, la Fuerza que conecta la vida animal en Universo DC.

Pero la aventura de Gar en The Red no fue sencilla y para los fanáticos implicó un montón de sorpresas. Después de todo, en la primera incursión de Beast Boy en esa Fuerza se puede ver a The Flash (Grant Gustin). Aquel no es un cameo propiamente tal en que el actor tras el velocista escarlata y el intérprete de Gar interactuan, no obstante precede una secuencia de ese tipo en que, tras ser expulsado de The Red, Beast Boy aterriza en la Tierra de Stargirl y conoce brevemente a Courtney Whitmore (Brec Bassinger).

Después conversar por unos segundos con Courtney, Beast Boy convoca a Freedom Beast y vuelve a ingresar a The Red, pero esta vez el personaje no es expulsado ni se encuentra con The Flash sino que puede mirar un poco a través del Multiverso y por unos portales que se esfuman rápidamente admira momentos de Shazam (Zachary Levi) en la película de 2019, Swamp Thing de la cancelada y el Beast Boy de Teen Titans Go!.

Pero aunque también se escuchan diálogos de la serie animada de Harley Quinn y el Joker de George Romero, quizás lo más llamativo de esa escena es que en u minuto aparece nada más ni nada menos que Grant Morrison, el aclamado escritor de cómics que inventó el concepto de The Red en su carrera de Animal Man y ha estado a cargo de títulos como Multiversity, Final Crisis y Doom Patrol.

El cameo de Morrison es bastante breve y solo dice: “Te puedo ver ¿me puedes ver?” mientras mira directo a la cámara.

Toda esta secuencia en The Red culmina con Gar en la mansión de Doom Patrol y un suspenso sobre el desenlace de esta historia en el siguiente episodio de Titans, pero como este quizás será uno de los últimos crossovers televisivos de esta era de las adaptaciones de DC, pueden repasar los cameos y guiños que logramos identificar a continuación:

Barry Allen/The Flash interpretado por Grant Gustin de The Flash

Shazam interpretado Zachary Levi de Shazam!

Beast Boy con voz de Greg Cipes de T een Titans Go!

Courtney Whitmore/ Stargirl interpretada por Brec Bassinger de Stargirl

Swamp Thing de la serie de Swamp Thing de 2019

Joker de Cesar Romero (*solo audio)

Harley Quinn de la serie Harley Quinn (*solo audio)

Jonathan Kent de Glenn Ford en Superman: la película (*solo audio)

Doctor Fate de Brent Stait de Smallville (*solo audio)

Y, si lo desean, pueden ver el clip de la serie aquí:

Titans ya está presentando sus nuevos episodios semanalmente mediante HBO Max en Estados Unidos, pero debería llegar a Latinoamérica mediante Netflix en una fecha que aún no es determinada.