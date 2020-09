Conozcan a los personajes que serán atormentados con los nuevos pósters de The Haunting of Bly Manor

Siguiendo el nuevo adelanto que fue revelado a mediados de esta semana, Netflix dio a conocer nuevos pósters de The Haunting of Bly Manor.

Estos afiches para la nueva entrega de la serie de antología se enfocan en los personajes que protagonizarán esta historia ambientada en la Inglaterra de los años ’80 y que girará en torno a una misteriosa mansión donde la muerte no es definitiva y los sucesos extraños desafortunadamente parecen cosa de cada día.

The Haunting of Bly Manor presentará a personajes distintos que The Haunting of Hill House, por lo que aunque el elenco incluye a nombre conocidos aquí el foco estará en la niñera (Victoria Pedretti), Henry Wingrave (Henry Thomas) y sus sobrinos (Amelie Bea Smith y Benjamin Evan Ainsworth), el chef Owen (Rahul Kohli) y la ama de llaves (T’Nia Miller).

The Haunting of Bly Manor se estrenará el 9 de octubre.