Una nueva historia de fantasmas se presenta en el tráiler de The Haunting of Bly Manor

En un par de semanas más Netflix finalmente estrenará a The Haunting of Bly Manor, la nueva entrega de la antología de terror que comenzó con The Haunting of Hill House y también fue creada por Mike Flanagan.

The Haunting of Bly Manor se enfocará en una nueva historia que particularmente se centrará en una niñera que experimentará extrañas vivencias al interior de la mansión titular donde llegó a cuidar de dos niños.

Pero esta nueva entrega de la serie de antología denominada como The Haunting no solo se enfocará en ese aspecto y como adelanta el nuevo tráiler, en el marco de la Inglaterra de los años ’80 también abordará extrañas conexiones con los muertos.

Puedes ver el nuevo tráiler a continuación:

The Haunting of Bly Manor se estrenará el 9 de octubre en Netflix.