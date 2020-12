El creador de The Haunting of Hill House y The Haunting of Bly Manor advirtió que actualmente no hay planes para otra entrega

Si están esperando una nueva entrega en la línea de The Haunting of Hill House y The Haunting of Bly Manor, les tenemos una mala noticia.

Durante esta semana el creador de ambas series de terror, Mike Flanagan, confirmó que actualmente no hay planes para más capítulos de la famosa producción de antología emitida por Netflix.

“Por el momento no hay planes para más capítulos. Nunca digas nunca, por supuesto, pero ahora mismo estamos enfocados en una lista completa de otros proyectos de (la productora) Intrepid para 2021 y más adelante. Si las cosas cambian, ¡se lo haremos saber a todos!”, escribió Flanagan en respuesta a la consulta de un fanático.

The Haunting of Hill House se estrenó en 2018 y eventualmente su buena recepción llevó a Netflix a renovar esa producción para un segundo ciclo que transformó a la serie en una apuesta de antología para presentar a The Haunting of Bly Manor durante este año. En ese sentido, los proyectos en el mundo de The Haunting of pueden dar para muchas entregas, por lo que naturalmente Flanagan no quiso cerrar la puerta a un posible regreso de la serie.

Pero, como bien señaló el creador de ambos programas, actualmente está ocupado con otros proyectos como Midnight Mass, otra serie de terror que también llegará a Netflix.