Un episodio de Diabolical será considerado como canon para la tercera temporada de The Boys

[Esta nota contiene spoilers de The Boys Presents: Diabolical]

Si todavía no ven Diabolical, la nueva serie animada que se presenta como un spin-off de The Boys, probablemente querrán ponerse al día con su propuesta de aquí a junio porque recientemente Eric Kripke confirmó que un capítulo de esa producción de antología será canon para los próximos episodios de la serie live-action.

Durante una entrevista con el portal Variety, el showrunner de The Boys habló sobre “One Plus One Equals Two”, el último episodio del primer ciclo de The Boys Presents: Diabolical, aquel capítulo fue dirigido por el responsable de la serie de antología, Simon Racioppa, y según Kripke rápidamente se ganó un sitio en en canon de esta franquicia aunque no siempre fue pensado de esa manera.

“El final es canon, sí”, aclaró Kripke. “Pensé que (Racioppa) hizo un buen trabajo con eso. No creo que tuviéramos ningún plan específico para que fuera canon. Pero hizo un trabajo tan bueno al escribirlo y dirigirlo que al verlo pensé: ‘Esto es seguro lo que sucedió’”.

“One Plus One Equals Two” muestra el inicio de la carrera de Homelander en The Seven y, además de tantear más aspectos del origen del malvado superhéroe, establece su dinámica con Black Noir planteando que ambos no tardaron en asociarse para hacer cosas poco heroícas.

En ese sentido, Kripke comentó que en ese episodio “hay una cierta cantidad de configuración de fondo para comprender realmente la relación entre Homelander y Black Noir y brindarnos una comprensión más profunda antes de la temporada 3″.

Es decir, probablemente querrán ver al menos ese capítulo de Diabolical antes de que la tercera temporada de The Boys se estrene en junio.