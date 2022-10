La nueva película de Scooby-Doo finalmente estableció que Velma es lesbiana

Es oficial: Velma Dinkley es lesbiana. Después de años de especulaciones sobre la sexualidad del personaje y algunos reportes sobre intentos fallidos para aclarar ese aspecto de la caracterización de la investigadora, una nueva película de Scooby-Doo finalmente fijó en el canon de la saga que Velma es homosexual.

Esta semana Warner Bros Animation concretó el estreno de Trick or Treat Scooby-Doo! , una nueva película animada que en medio de sus misterios enmarcados en Halloween se dio tiempo para responder una gran interrogante sobre Velma.

Todo comenzó por el nuevo caso que Scooby y sus amigos tenían que investigar y los llevó a una criminal llamada Coco Diablo. Si bien la tradición de Scooby-Doo indicaba que Velma y el resto del equipo de la Máquina del misterio tenían que resentir a Coco, en su primer encuentro Dinkley inmediatamente se enamoró.

Así, aunque incialmente trata de ocultarlo, en una conversación con Daphne eventualmente Velma admite que siente una gran atracción por Coco y no sabe qué hacer.

Una revelación que tardó años

Aunque con el estreno de Trick or Treat Scooby-Doo! el canon de la saga recién estableció en 2022 que Velma era parte de la comunidad LGBTQ, aquel antecedente sobre el personaje había intentado llegar a la pantalla durante años.

Sin ir más lejos tiempo atrás James Gunn, guionista de las películas live-action, contó que su guión para la cinta de Scooby-Doo de 2002 incluía esa parte de la caracterización de Velma. No obstante, Warner Bros lo diluyó hasta que desapareció.

“En 2001, Velma era explícitamente gay en mi guión original. Pero el estudio seguía suavizándolo y suavizándolo, convirtiéndolo en algo ambiguo (en la versión filmada) y luego en nada (en la que fue estrenada) y finalmente tuvo un novio (en la secuela)”, dijo Gunn en 2020.

Todo mientras que Tony Cervone, productor de Scooby-Doo! Mystery Incorporated, la serie animada emitida entre 2010 y 2013, también confirmó que la versión de Velma del programa originalmente era LGBTQ.

“Dejamos nuestras intenciones tan claras como pudimos hace diez años. La mayoría de nuestros fanáticos lo entendieron. Para aquellos que no lo hicieron, les sugiero que miren más de cerca. No hay noticias nuevas aquí”, dijo Cervone anteriormente.

De hecho, una declaración de Crevone (vía Variety) es por ahora el principal antecedente respecto a que Velma sería específicamente lesbiana y no bisexual.

“Ya he dicho esto antes, pero Velma en ‘Mystery Incorporated’ no es bisexual, ella es gay Siempre planeamos que Velma actuara un poco fuera de lugar cuando estaba saliendo con Shaggy porque esa relación no era adecuada para ella y tenía dificultades tácitas con el por qué”, indicó el productor.

Trick or Treat Scooby-Doo! está disponible para compras o arriendos digitales.