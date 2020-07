De las páginas del cómic a Netflix: Un acercamiento a la propuesta de “La Vieja Guardia”

En febrero de 2017, la editorial Image publicó un cómic que rápidamente se instaló como una de las mejores propuestas de acción realizadas en el medio durante el último tiempo. Centrado en un grupo de mercenarios que esconden un secreto, “La Vieja Guardia” nos presenta la historia de guerreros con vidas que se extienden durante milenios y que en la actualidad trabajan concretadas misiones para el mejor postor.

Pero todo cambia luego de que son descubiertos y un grupo de villanos con nexos farmacéuticos pone su mirada en aquello que les ha permitido vivir por miles de años. Por eso sus vidas finalmente corren riesgo, aunque ellos no tienen idea de por qué no envejecen o cuentan con un factor curativo. Algo que solo se complica luego de que un nuevo “inmortal” resurge, algo que no había sucedido hace cientos de años.

Dicha base sirve de base a la película dirigida por Gina Prince-Bythewood, protagonizada por Charlize Theron y escrita por el propio escritor del cómic, Greg Rucka, que llegará a las pantallas de Netflix este 10 de julio con toda su propuesta de acción que nos presentará a estos guerreros que deben contraatacar luego de que su secreto quedó al descubierto.

En esa línea, ahora Netflix presentó un nuevo video que profundiza precisamente en la adaptación, presentando cómo los paneles dibujados por Leandro Fernández fueron la base de que lo terminará siendo presentado en esta película.

Pero, al mismo tiempo, Rucka explicó que a la hora de extender todo en una versión cinematográfica, tuvo que extender los roles de varios personajes, ya que en el cómic todo está centrado en la travesía de Andy, el personaje que interpreta Theron, quien está cansada de vivir tantas vidas a lo largo de su tiempo sobre la fas de la Tierra.

Vean el video a continuación:

“La Vieja Guardia” llegará a Netflix este 10 de julio.