Director de Everything Everywhere All at Once defendió su participación en Star Wars: Skeleton Crew

Es oficial: Daniel Kwan y Daniel Scheinert dirigirán un episodio de Skeleton Crew, la nueva serie de Star Wars protagonizada por Jude Law.

Aunque Lucasfilm todavía no se pronuncia al respecto, siguiendo los reportes que destaparon su participación en el proyecto Daniel Kwan no solo ratificó las informaciones, sino que también defendió su decisión de participar en esa producción para Disney Plus.

A través de una historia de Instagram el co-director de Everything Everywhere All at Once llamó a los fanáticos a relajarse y contó como fue que él y Scheinert llegaron a Skeleton Crew.

“LOL. Todas las personas que nos envían etiquetan acerca de ser absorbidos por la ‘máquina corporativa’ pueden relajarse”, señaló Kwan. “Estos titulares siempre son engañosos. No se preocupen. No estamos trabajando en una serie completa, dirigimos como invitados un episodio”.

“Jon Watts se acercó a nosotros para hacer un episodio hace un tiempo (antes incluso de que saliera Everything Everywhere All at Once). Amamos a Jon, amamos Star War’, amamos aprender nueva tecnología, amamos conocer a nuevo elenco y equipo, y necesitábamos días para mantener nuestra atención médica (!!!), así que fue un sí fácil”, añadió. “Filmamos el año pasado y pasamos un tiempo increíble trabajando con el elenco y el equipo muy talentosos y estoy emocionado de que todos ustedes lo vean. Nuestra próxima película será un proyecto original de Daniels, así que pueden dejar de preocuparse (y dejar de molestarme por eso)”.

Jon Watts, el director de la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tom Holland, creó Skeleton Crew y se espera que la serie se enfoque en un grupo de niños perdidos.

Skeleton Crew aún no tiene una fecha de estreno.