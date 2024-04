Dan a conocer una actualización de la segunda temporada de Andor: “Estamos terminando la segunda mitad”

Ha pasado un tiempo desde que tuvimos noticias de la segunda temporada de Andor y ahora su creador, Tony Gilroy ha entregado una actualización del programa apuntando que se encuentran “terminando” la segunda mitad.

En conversación con WGAE en el marco del Premio del gremio de escritores, es que el creador del programa se refirió a la serie, destacando lo importante que ha sido en su carrera.

“Llevo cinco años en Andor y estamos terminando la segunda mitad”, señaló en el lugar donde recibió el premio Ian McLellan Hunter por logros profesionales.

“Me he divertido mucho a lo largo de los años, pero no sé si alguna vez he hecho algo tan importante como estas 24 horas de narración que estamos haciendo ahora. No sé si es simplemente porque es algo en lo que estoy, pero no lo creo. Nunca antes había tenido la oportunidad de trabajar tan grande”, agregó.

La primera temporada de Andor se estrenó en 2022 y contó con un total de 12 episodios, mientras que la segunda temporada actualmente se encuentra en post-producción y se extenderá hasta los momentos previos a Rogue One.

Por el momento se desconoce la fecha en que llegará la segunda temporada de la serie.