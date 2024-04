Daisy Ridley y su regreso como Rey en próxima película de Star Wars: “Si no estuviera emocionada, no lo habría hecho”

Star Wars tiene una serie de películas en camino, una de estas será protagonizada por Daisy Ridley, quien volverá a interpretar a Rey, en un filme que se ambienta tras los hechos de Star Wars: The Rise of Skywalker. Aunque aún falta para la llegada de la película la actriz se ha referido al rol señalando que “Si no estuviera emocionada, no lo habría hecho”.

En conversación con Empire, es que la actriz se refirió a esta nueva etapa como Rey, apuntando que “supongo que me siento más como si me perteneciera. Supongo que lo tuve la primera vez. Básicamente, ahora soy una adulta. Ciertamente no me sentía como una adulta en ese momento. Obviamente, personalmente, las cosas han cambiado y, profesionalmente, he tenido muchas otras experiencias, por lo que definitivamente siento que esta vez es algo diferente”.

Junto con esto, es que destacó que “Me provocan mucha alegría estas películas. Honestamente, si no estuviera emocionada, no lo habría hecho. Se siente como algo grandioso de lo cual ser parte”.

Según explica la actriz, aunque “no fue una decisión difícil” regresar como Rey, esta no dijo que sí de inmediato. “No dije que sí de inmediato, Kathy [Kennedy] dijo: ‘Tómate el tiempo que necesites’”, enfatizando que no le tomó mucho tiempo tomar la decisión.

Finalmente, la actriz también se refirió a como es volver a interpretar a un personaje luego de varios años, señalando que “se siente increíble poder continuar con un personaje, ¿Puedo siquiera recordar cómo interpretarla? Es un desafío interesante como actriz volver a algo e intentar descubrir qué ha cambiado para mí y qué ha cambiado para ella”.