Disney cerrará Blue Sky Studios, el estudio detrás de La Era del Hielo

Otra era ha terminado debido a la adquisición de 20th Century Fox por parte de Disney. Si bien el acuerdo entre ambas compañías se concretó tiempo atrás, aún siguen apareciendo repercusiones de ese pacto.

Particularmente, esta vez Disney decidió que era hora de cerrar a Blue Sky Studios, el estudio de animación que creció bajo el amparo de 20th Century Fox y que realizó películas como La Era del Hielo, Robots, Río, y Ferdinand.

De acuerdo a Deadline, Disney no solo tomó esta decisión porque ya cuenta con dos estudios de animación, sino que también adoptó esta medida en respuesta a los desafíos económicos que le ha propuesto la pandemia.

“Dadas las realidades económicas actuales, después de mucha consideración y evaluación, hemos tomado la difícil decisión de cerrar las operaciones de filmación en Blue Sky Studios”, señaló un vocero de la compañía en una declaración a Deadline.

A raíz de esta decisión, Blue Sky Studios cerrará definitivamente en abril y Disney dice que trabajará con los 450 empleados afectados para explorar opciones en puestos vacantes en los otros estudios internos.

Blue Sky Studios comenzó a funcionar como un estudio de efectos visuales y de animación para comerciales y películas, sin embargo, eventualmente se convirtió en un estudio de películas animadas que generaron $5.9 mil millones de dólares en materia de recaudación.

Pero Disney tiene otros dos estudios de animación (Disney Animation y Pixar), por lo que los días de Blue Sky parecían contados desde el inicio de la fusión entre los activos de Fox y la Casa de Mickey Mouse.

Pero aunque Spies in Disguise quedará como al última película de Blue Sky, los personajes de sus creaciones no morirán con el estudio ya que ahora Disney es dueño de ellos y podrán aparecer en proyectos futuros de la compañía como la nueva cinta de La Era del Hielo que está en desarrollo para Disney Plus. Todo mientras los proyectos que estaban en desarrollo no correrán la misma suerte y, por ejemplo, adaptación del cómic Nimona de Noelle Stevenson no seguirá adelante.