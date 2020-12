La larga lista de todo lo que anunció Disney en su Investor Day 2020

A la hora de rendir cuentas ante sus inversionistas, Disney sacó absolutamente toda su artillería para dar a conocer a su grilla de lanzamientos para los próximos años.

Con un marcado foco en producciones para su streaming Disney+, la presentación se basó en los diversos ejes que sustentan al conglomerado, el cual destacó que su plataforma ya tiene más de 86 millones de suscriptores y que inclusive ya tienen planes para lanzar un nuevo streaming - llamado Star+ - en lugares como Latinoamérica para hacer rendir al contenido de subsidiarias como 20th Century Studios, FX y ESPN.

Pero mas allá de aquellos de aquellos anuncios, el gran foco estuvo puesto en la presentación de los nuevos proyectos que buscarán mantener a Disney al centro de toda la conversación, reafirmando su posición dominante en el mercado.

La siguiente es la lista de anuncios realizado por la compañía.

Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez protagonizarán Only Murders in the Building

La renovación de It’s Always Sunny in Philadelphia por cuatro temporadas más

The Old Man , una serie protagonizada por Jeff Bridges sobre un viejo agente de la CIA que debe reconciliarse con su pasado

La serie que adaptará el cómic Y: The Last Man , presentando cómo un hombre y su mono son los únicos seres con cromosoma Y que sobreviven a un evento que solo dejó vivas a las mujeres y hembras

Un spin-off de The Mandalorian llamado Star Wars: Rangers of the New Republic , probablemente centrado en el personaje de Gina Carano

Las series documentales Secrets of the Whales, A Real Bug’s Life y America the Beautiful

Welcome to Heart , una serie con Will Smith que explorará los sucesos más extraordinarios de la naturaleza

Un reinicio de Cheaper by the Dozen , la película que protagonizó Steve Martin y Bonnie Hunt en 2003 y que a su vez era un remake de una película de la década de los cincuenta.

Un reinicio de Three Man and a Baby con Zack Efron

Raya: The Last Dragon llegará a Disney+ como un estreno con arriendo premium como pasó con Mulán

Wandavision que se estrenará el 15 de enero Un tráiler final paraque se estrenará el 15 de enero

Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Sam Raimi llegará en marzo de 2022 con el retorno de Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams y Chiwetel Ejiofor. Contará con el debut de Xochitl Gomez como America Chavez y unirá a Wandavision con los sucesos de la próxima película de Spider-Man.

The Falcon and the Winter Soldier, la serie que debutará el 19 de marzo Un primer vistazo para, la serie que debutará el 19 de marzo

Black Widow se mantendrá en cines de cara a su lanzamiento el 7 de mayo de 2021

Loki debutará en 2021 y La serie dedebutará en 2021 y presentó un tráiler

What If, la serie animada sobre realidades alternativas del MCU llegará a mediados de 2021. , la serie animada sobre realidades alternativas del MCU llegará a mediados de 2021. También presentó tráiler

Shang Chi and the Legend of the Ten Rings mantiene su estreno para julio de 202

La serie de Ms Marvel también llegará a fines de 2021 con Iman Vellani como Kamala Khan

Capitana Marvel 2 se estrenará el 11 de noviembre de 2022 en cins y contará con el retorno de Carol Danvers, junto Iman Vellani como Ms Marvel y Monica Rambeu, interpretada por Teyonah Parris, quien debutará en WandaVision

Nada nuevo se reveló sobre Eternals, la épica historia que se extenderá durante miles de años en la historia del universo Marvel

Confirmaron que Kate Bishop será interpretada por Hailee Steinfeld en la serie de Hawkeye. A Jeremy Renner también se sumarán Vera Farmiga, Fra Free y Alaqua Cox como Maya Lopez

Tatiana Maslany finalmente fue confirmada como She-Hulk. En la serie volverá Tim Roth como The Abomination y Mark Ruffalo aparecerá en el rol de Bruce Banner/The Hulk

Solo presentaron el logo de Moon Night

Secret Invasion será una serie-evento protagonizada por Samuel L.. Jackson como Nick Fury que abordará un ataque Skrull. Ben Mendelsohn volverá como Talos.

Ironheart será la nueva serie sobre Riri Williams, la creadora de la armadura más avanzada desde la muerte de Tony Stark

Armor Wars presentará el retorno de Don Cheadle como War Machine en una serie sobre cómo la tecnología Stark cae en malas manos

James Gunn dirigirá el Especial de Navidad de Los Guardianes de la Galaxia, una producción que se estrenará en 2022 y se realizará al mismo tiempo que Guardianes de la Galaxia vol. 3

I Am Groot presentará una serie de cortos centrados en Baby Groot

Christian Bale será el villano Gorr the God Butcher en Thor: Love and Thunder

Se confirmó el desarrollo de una película centrada en Blade y protagonizada por Mahershala Ali

Ant-Man and the Wasp: Quantumania traerá a todos los personajes de regreso, con Kathryn Newtom volviendo a repetir en el rol de Cassie Lang tras su participación en Avengers: Endgame. El villano será Kang the Conqueror, interpretado por Jonathan Majors