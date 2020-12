Patty Jenkins dirigirá Rogue Squadron, la próxima película de Star Wars

Desde que los creadores de Game of Thrones dieron un paso al costado de la franquicia se instaló la pregunta respecto a quién dirigiría la próxima película de Star Wars y es que, pese a que Rian Johnson (The Last Jedi) ha asegurado que sigue trabajando en sus películas y también se confirmó que Taika Waititi (Thor: Ragnarok) estaba trabajando en su propio proyecto, hasta ahora no había un plan claro al respecto.

Pero ninguno de los nombres que mencionamos anteriormente comandará la próxima entrega de la franquicia espacial y durante su conferencia con los inversionistas Disney anunció que Patty Jenkins dirigirá Rogue Squadron.

De hecho, la directora de Wonder Woman confirmó el anunció con un video que compartió en sus redes sociales.

Por ahora no hay muchos detalles sobre la trama y la ambientación de Rogue Squadron, pero obviamente la película se enfocará en los pilotos rebeldes.

Rogue Squadron planea estrenarse el 25 de diciembre de 2023 en Estados Unidos.