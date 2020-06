Disney tendría en la mira hacer un live-action de Digimon

Según un reporte del portal We Got This Covered, Walt Disney Pictures estaría evaluando llevar a cabo un adaptación live-action de Digimon, la popular franquicia que surgió como respuesta a los Tamagotchis y que saltó a la fama por el anime estrenado en 1999.

En el portal explican que: “por lo que entendemos, el proyecto todavía está en las primeras etapas de su desarrollo y fue posible después de que Disney adquirió Twentieth Century Fox, y nuestras fuentes confirmaron que la casa del ratón ahora tiene los derechos para producir una película de acción real basada en la marca”.

No existen detalles al respecto, y este rumor no ha sido ratificado por publicaciones tradiciones, pero todo estaría en una etapa muy inicial, pero los Digimon son lo suficientemente populares como para dar pie a su propia franquicia cinematográfica enfocada en un publico transversal.

Mal que mal, aquellos que vieron la serie animada en 1999 ya son 20 años más viejos y se pueden unir a las nuevas generaciones que actualmente están viendo una nueva versión de la misma historia.

En esa línea, desde WGTC agregan que: “queda por ver cuándo aparecerá la película en los cines, quién protagonizará o qué historia proporcionará la base de su trama, pero definitivamente se está desarrollando a puertas cerradas, nos dicen”.

La base de la historia de Digimon gira en torno a unos “niños elegidos” que son transportados a un “Mundo Digital” en el que habitan los digimons, que son criaturas digitales que tienen la capacidad de “digievolucionar” para incrementar su poderes y mejorar sus habilidades de combate contra el mal.