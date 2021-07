Chainsaw Man: Una historia que atrapa, acción desenfrenada y motosierras

Desde que fue anunciado en diciembre pasado el anime de Chainsaw Man, este se convirtió en uno de los más esperados del año, y es que el manga escrito por Tatsuji Fujimoto, cuenta con una atrapante historia que cautiva desde un comienzo y que se encuentra plagada de acción, momentos impactantes, giros en la trama y personajes memorables. Todo mientras desarrolla una historia de forma rápida y directa sin darse muchos rodeos y evitando completamente los diálogos innecesarios y las largas explicaciones.

Quizás esto último es lo que vuelve tan atractivo Chainsaw Man, ya que donde otras obras gastan páginas y páginas en explicaciones, muchas incluso obvias, Chainsaw Man, nos entrega explicaciones concisas para comprender a los diferentes personajes y elementos agilizando en gran medida su relato. Con esto en ningún caso quiero decir que los diálogos o los personajes son simples, ya que desde el protagonista, Denji, al resto de personajes centrales, Power, Makima y Aki, todos resultan muy atractivos, con personalidades únicas y un buen desarrollo a lo largo de la historia.

Pero de qué va Chainsaw Man...

En esta obra, Fujimoto nos presenta a Denji, un joven que debido a una deuda que heredó de su padre ha tenido que vender diferentes partes de su cuerpo para pagar. Esto cambia tras conocer a Pochita, un demonio con una motosierra en su cabeza, que se vuelve su amigo, y le permite utilizar sus poderes para comenzar trabajar como caza demonios y continuar pagando la deuda.

Tras una serie de sucesos que no mencionaremos para evitar spoilers es que Pochita termina entregando sus poderes a Denji al perder la vida, con lo cual este obtiene la posibilidad de convertirse en el demonio motosierra, abriendo el camino a todos los hechos que suceden en la historia. Hay que mencionar que aunque Denji, cuenta con algunos elementos clásicos de los protagonistas de Shonen, tiene elementos que lo vuelven realmente atractivo, como su simpleza frente a la vida, donde se conforma con poder comer algo y su máximo sueño es poder tener algo con una chica guapa.

Estos sueños simples que tiene el protagonista, se comienzan a complicar poco a poco a medida que el protagonista va teniendo más cosas en la vida, va conociendo más gente y le va tomando cariño a quienes le rodean.

Como ya mencionábamos uno de los elementos destacables de esta obra, es que cada capítulo te mantiene atrapado, y con esa sensación de querer saber lo que ocurrirá. Para esto contribuye en gran medida su ritmo acelerado, donde no se pierde tiempo en cosas secundarias y donde cada panel tiene su justa importancia, ya sea en los combates de acción, donde sin duda Fujimoto se luce con su dibujo, así como en las relaciones de los personajes, donde las imágenes poco a poco nos van relatando la cercanía que van adquiriendo con el pasar de los capítulos y que también hacen que el lector poco a poco se vaya encariñando con estos.

En esta línea uno de los editores del Fujimoto mencionó que mientras que con la primera obra del autor, Fire Punch, la recomendación era que leyeran todo de una vez, en Chainsaw Man, la recomendación es seguirlo semana a semana, por la expectación que se va generando, algo que espero puedan sentir quienes se acercarán a la historia a través del anime que está siendo realizado por MAPPA.

El crecimiento de Denji a lo largo de la obra, se debe en gran medida a los personajes secundarios, Power, una demonio en un cadáver de una humana que trabaja (obligada) cazando demonios, y que pasa a ser como una hermana pequeña para el protagonista. Aki, un cazador de demonios, encargado del cuidado de Denji y Power, y que pese a que no le gustan los demonios poco a poco se empieza a relacionar con esto, y finalmente Makima, la cazadora de demonios que reclutó a Denji, líder de este escuadrón especial y quien mantiene todo siempre bajo control.

La relación de estos es un factor fundamental en esta obra, y el ver como se va desarrollando es sin duda uno de los puntos fuertes que tiene, a esto se suma que la trama que aunque está plagada de acción, nunca pierde el foco en los diferentes personajes, sus motivaciones y los caminos que estos siguen. Es así como aunque inicialmente uno podría pensar que se trata de una historia de cazar demonios, lo verdaderamente importante en Chainsaw Man es la historia de Denji, su crecimiento como persona, y el cómo lleva las diferentes relaciones, tanto con las personas que en un comienzo no le agradan, como con aquellos que aparecen en su vida sólo con el fin de manipularlo.

Hay que mencionar que junto con la historia, el arte de Fujimoto es otro de los puntos fuertes de este manga, y es que aunque puede que aunque no sea el mejor dibujante que existe, si realiza unas composiciones que impactan y llaman la atención. Esto va desde diseños de personajes hasta escenarios. Un ejemplo de esto es la aparición del demonio oscuridad, con un camino hecho con astronautas partidos a la mitad.

La inspiración que tuvo el autor para el protagonista y la obra, según señaló en una ocasión, aunque en parte es por Ash vs Evil Dead de Sam Raimi, la mayoría provino de La masacre de Texas (The Texas Chain Saw Massacre), filme de terror estrenado en 1974, y que fue dirigido por Tobe Hooper. Este gusto por las películas del autor se ve en varios momentos del manga, es así como incluso tenemos un capítulo al más puro estilo de Sharknado con un tifón, un tiburón volando y por supuesto motosierras.

Tatsuji Fujimoto, nació en octubre de 1993, y se graduó de la Universidad Tohoku de Arte y Diseño. Previo a Chainsaw Man, entre 2016 y 2018 publicó el manga, ‘Fire Punch’, en el sitio web de Shueisha, Shonen Jump+. Además ha publicado una serie de one-shots a lo largo de su carrera.

En el caso de Chainsaw Man este comenzó su publicación en diciembre de 2018 en la revista Weekly Shonen Jump, y culminó en diciembre del 2020. Cabe mencionar que el manga ha obtenido diferentes reconocimientos, y en 2019 fue uno de los ganadores del quinto Tsugu ni Kuru Manga Award en la categoría de impresión, mientras que en 2020, estuvo nominado a los 13.º premio Manga Taishō.