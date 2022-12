Dwayne Johnson confirmó que Black Adam no será parte del inicio del nuevo Universo DC

La jerarquía de poder cambió en el Universo DC pero no como esperaba Dwayne “La Roca” Johnson. Después de promocionar a Black Adam como la gran cinta que comenzaría una nueva era en las adaptaciones de DC, esta semana el propio actor confirmó que su personaje y franquicia no serán parte del inicio del nuevo Universo DC que están trazando los jefes de DC Studios, James Gunn y Peter Safaran.

Mediante una extensa carta publicada en redes sociales “La Roca” indicó que conversó con Gunn y se estableció que Black Adam no será parte del principio de la nueva propuesta para las adaptaciones de DC aunque eventualmente se podría incluir al personaje en otros proyectos.

“Mis apasionados amigos, quería entregarles su esperada actualización sobre le futuro del personaje de Black Adam en el nuevo Universo DC”, señaló Johnson. “James Gunn y yo nos contactamos y Black Adam no estará en el primer capítulo de su narrativa. Sin embargo, DC y Seven Bucks Productions han acordado seguir explorando los caminos más valiosos para que Black Adam pueda ser utilizado en capítulos futuros del Multiverso DC”.

“James y yo nos hemos conocido por años y siempre hemos alentado para que el otro tenga éxito. Ahora no es diferente y siempre alentaré para que DC (y Marvel) ganen y ganen a lo grande. Ustedes me conocen y tengo una piel dura, siempre pueden contar conmigo para que sea directo con mis palabras. Estas decisiones tomadas por James Gunn y el liderazgo de DC representan su visión de un DC a través de su lente creativa”, añadió

En resumen, por ahora olvídense de Black Adam 2 y no esperen ver a Black Adam en otros proyectos de DC en el corto plazo porque aunque eventualmente se podría recuperar a la versión del personaje encarnada por Johnson para otras producciones, todavía no hay un compromiso definitivo de plazos al respecto.

Johnson pasó años vinculado a Black Adam antes de presentar definitivamente su película como el personaje en octubre de este 2022, por lo que el precedente para un futuro en suspenso de Black Adam no es muy bueno. De hecho, el propio actor recordó que tardó más de una década en concretar su aparición como el clásico enemigo de Shazam.

“Después de 15 años de trabajo duro para finalmente hacer Black Adam, estoy muy orgulloso de la película que le entregamos a los fanáticos de todo el mundo. Siempre recordaré la reacción de los fanáticos ante Black Adam con una inmensa gratitud, humildad y amor. Lo hicimos genial”, indicó el ex-luchador.

Sobre la declaración de Johnson, Gunn solo señaló: “Amo a La Roca y siempre estoy emocionado de ver lo que él y Seven Bucks hacen a continuación. No puedo esperar para colaborar pronto”.

Black Adam se estrenó en octubre de este año y no habría sido el éxito que Warner Bros esperaba considerando que podría generar millonarias pérdidas y su recaudación ronda los $391 millones de dólares actualmente.

Durante la promoción de la película Johnson tanteó no solo un futuro para Black Adam en el cine, sino que para la versión de la Sociedad de la Justicia que apreció en la película y Superman, quien figuró de la mano de Henry Cavill en una escena post-créditos. No obstante, todo eso finalmente quedaría en nada con esta actualización sobre el futuro de Black Adam y el cierre de la etapa de Cavill como Superman. Todo mientras Johnson habría rechazado participar de Shazam! Fury of the Gods como el clásico enemigo del mortal más poderoso del mundo.