Dwayne Johnson habría rechazado un cameo en Shazam! Fury of the Gods

Black Adam no apareció en la primera película de Shazam porque Dwayne Johnson dijo que quería honrar la historia de ambos personajes realizando cintas por separado. No obstante, un nuevo reporte sostiene que La Roca tampoco habría querido participar de Shazam! Fury of the Gods pese a que ya contó la historia de origen de Teth Adam con su película sobre el anti-héroe.

En un tweet a propósito de un comentario respecto a lo lamentable que sería que el Shazam de Zachary Levi y el Black Adam de Dwayne Johnson nunca se encontraran en pantalla debido a los recientes ajustes a las adaptaciones de DC Comics, el reportero Umberto Gonzalez de The Wrap aseguró que La Roca abría rechazado un cameo en Shazam! Fury of the Gods.

Gonzalez no profundizó en el tema, pero indicó que “La Roca declinó hacer un cameo en Shazam 2 cuando se le preguntó”.

Recuerden que durante toda la promoción de Black Adam, Johnson no solo enfatizó en la “nueva jerarquía de poder del Universo DC”, sino que también destacó el potencial de un choque entre Teth Adam y el Superman de Henry Cavill y, en menor medida, tanteó un combate entre Shazam y Black Adam. No obstante, esa segunda propuesta ya no será posible aunque se concrete Black Adam 2 porque esta semana se confirmó que Cavill no volverá como Superman y el Hombre de Acero tendrá una nueva película que será escrita por James Gunn.

En ese sentido, mientras por ahora no hay actualizaciones alentadoras sobre Black Adam 2 y el plan de DC Studios sería comenzar su nueva era de adaptaciones de DC tras Aquaman and the Lost Kingdom, la presunta negativa de La Roca al cameo en Shazam! 2 podría quedar una oportunidad perdida para una reunión cinematográfica entre dos clásicos rivales de los cómics.